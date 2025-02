Turismo, a Marsala ancora tante strutture abusive. Ecco cosa si rischia

21/02/2025 16:34:00

Il nuovo Osservatorio Turistico Regionale della Sicilia è online e con esso arrivano dati chiari sulla situazione delle strutture ricettive e degli affitti brevi nel territorio. A Marsala, i numeri rivelano una realtà allarmante: centinaia di attività risultano fuori legge, senza i necessari CIN (Codice Identificativo Nazionale) e CIR (Codice Identificativo Regionale).

Secondo l’analisi dell’Associazione Strutture Extralberghiere (ASE) Sicilia, nel Comune di Marsala risultano registrati:

880 affitti brevi, di cui 272 senza CIN

29 affittacamere, di cui 3 senza CIN

24 case e appartamenti per ferie, di cui 1 senza CIN

17 hotel, di cui 4 senza CIN

3 residenze turistico alberghiere, tutte in regola

2 agriturismi, di cui 1 senza CIN

2 strutture di turismo rurale, tutte in regola

1 campeggio, in regola



Senza CIN si rischiano sanzioni pesanti

L’ASE Sicilia sottolinea che chi affitta senza CIN è considerato abusivo e rischia sanzioni da 800 a 8.000 euro. Anche la mancata esposizione del codice all’esterno della struttura o negli annunci pubblicitari può portare a multe da 500 a 5.000 euro.

Cos'è l'osservatorio

L'Osservatorio Turistico della Regione Sicilia è uno strumento strategico creato per monitorare, analizzare e pianificare lo sviluppo del settore turistico nell'isola. La sua funzione principale è raccogliere dati e analisi utili a orientare le politiche regionali, supportare gli operatori del settore e migliorare la competitività del turismo siciliano. Sostiene la definizione di strategie per uno sviluppo sostenibile, contribuendo a promuovere le destinazioni meno conosciute e a destagionalizzare i flussi turistici. Collabora con enti pubblici e privati per valorizzare il patrimonio culturale, naturale e gastronomico della Sicilia, fornendo informazioni utili agli operatori per migliorare l’offerta turistica. Monitora l’efficacia delle politiche turistiche e misura il grado di soddisfazione dei visitatori, prestando attenzione all’impatto ambientale.

L’Osservatorio promuove, inoltre, pratiche innovative e sostenibili, sfruttando le tecnologie avanzate per ottimizzare la gestione del turismo. In sintesi, è un centro di riferimento fondamentale per il monitoraggio, la pianificazione e il miglioramento del settore turistico regionale.

Il nuovo portale dell'Osservatorio consente finalmente la registrazione anche di affitti brevi in forma imprenditoriale per le società di gestione, oltre a nuove forme di ospitalità come il boat and breakfast e il glamping.

L'ASE Sicilia, che rappresenta 70 associati e 370 posti letto, continua a fornire supporto gratuito per ottenere le registrazioni obbligatorie come il CIR, il CIN e l’accesso al portale Alloggiati Web.