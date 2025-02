Il 21 Marzo Trapani accoglierà 500 familiari di vittime di mafia

22/02/2025 16:00:00

Trapani si prepara ad accogliere oltre 500 familiari delle vittime innocenti delle mafie

Il 21 marzo, in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Trapani diventerà il fulcro di una manifestazione nazionale promossa da Libera e Avviso Pubblico. L'evento, patrocinato dalla Rai e dal Comune di Trapani, vedrà la partecipazione di oltre 500 familiari delle vittime, provenienti da diverse regioni d'Italia e dall'estero.

Programma della manifestazione

20 marzo: Assemblea e veglia ecumenica

Ore 14:30: Assemblea nazionale dei familiari presso il Cinema/Teatro Ariston, in Corso Italia 4.

Ore 17:30: Veglia ecumenica di preghiera nella Cattedrale di San Lorenzo, situata in Corso Vittorio Emanuele.

21 marzo: Corteo e lettura dei nomi

Ore 8:00: Ritrovo dei partecipanti in Piazza Garibaldi.

Ore 9:00: Partenza del corteo verso Piazza Vittorio Emanuele.

Ore 10:45: Arrivo del corteo in Piazza Vittorio Emanuele.

Ore 11:00: Inizio della lettura degli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti delle mafie.

Ore 12:00: Discorso conclusivo di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00, si terranno dieci seminari di approfondimento su tematiche legate alla legalità e alla lotta contro le mafie, rivolti a gruppi e scuole.

Un'Italia che reagisce

Questa manifestazione rappresenta un momento cruciale per un'Italia che si oppone all'indifferenza, all'illegalità, alle mafie e alla corruzione. È un'occasione per ribadire l'importanza della giustizia sociale, della dignità e della libertà di ogni individuo. La partecipazione di giovani, associazioni, istituzioni, sindacati, scuole, esponenti della cultura e dello sport testimonia l'impegno collettivo nel costruire una società più giusta e consapevole.

Trapani e la Sicilia: territori di resistenza

Trapani e la Sicilia, terre ricche di storia e cultura, sono spesso state segnate dalla presenza criminale. Tuttavia, queste comunità hanno dimostrato una straordinaria capacità di resilienza e di promozione di percorsi alternativi. La manifestazione del 21 marzo sarà l'occasione per illuminare queste realtà positive e per rafforzare l'impegno territoriale nella lotta contro la criminalità organizzata, la massoneria deviata e la corruzione sistemica.

Verso una memoria collettiva

Camminare al fianco dei familiari delle vittime innocenti significa sostenere le loro richieste di giustizia e verità, rinnovando la memoria collettiva e l'impegno per il bene comune. È fondamentale continuare a chiedere chiarezza sulle numerose stragi che ancora attendono una verità completa e accertata. La Giornata della Memoria e dell'Impegno non è solo un momento di commemorazione, ma un'opportunità per affrontare le problematiche che affliggono la provincia di Trapani e l'intera Sicilia, promuovendo la cultura del diritto e contrastando quella del privilegio e della sopraffazione.