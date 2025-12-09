Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
09/12/2025 18:00:00

Immacolata, l'arcivescovo Lorefice: "Le mafie e certi poteri sono strutture di peccato"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/immacolata-l-arcivescovo-lorefice-le-mafie-e-certi-poteri-sono-strutture-di-peccato-450.jpg

La tradizione dell’8 dicembre si rinnova in piazza San Domenico, a Palermo, con l’omaggio dei vigili del fuoco alla statua dell’Immacolata. Ma il cuore della celebrazione è stato il discorso dell’arcivescovo Corrado Lorefice, che ha trasformato il momento di devozione in un appello civile e spirituale rivolto alla città.

 

Lorefice ha dedicato un passaggio intenso alle donne, ricordando come la figura di Maria richiami forza, accoglienza e custodia della vita. Un pensiero rivolto anche a chi oggi vive situazioni di fragilità e violenza: “Che ogni donna sia luce nelle lotte quotidiane”.

 

L’arcivescovo ha denunciato il prevalere di narcisismo, individualismo e ricerca del piacere immediato, definendoli “idoli che creano anoressia spirituale e bulimia del non senso”. Un modello culturale che, secondo Lorefice, corrode relazioni e comunità. 

 

Il passaggio più netto riguarda i potentati criminali ed economici: “Le organizzazioni mafiose e le multinazionali che esercitano predominio economico sono strutture di peccato”. Un’accusa diretta, che mette sullo stesso piano logiche di sopraffazione e sistemi che piegano la società alla legge del profitto.

 

Lorefice ha richiamato Palermo a una responsabilità collettiva: custodire luoghi pubblici, combattere connivenze e corruzione, sostenere chi è fragile, promuovere cultura, legalità e solidarietà. “Servono adulti credibili – ha rimarcato – capaci di educare e guidare”.

L’arcivescovo ha chiuso il suo intervento con un appello all’intera comunità: seminare speranza “nelle case, nelle scuole, negli ospedali, nei luoghi di lavoro”, accogliendo chiunque si senta escluso o senza voce.

Un discorso forte, che unisce fede e denuncia sociale e che ha segnato in modo incisivo la festa dell’Immacolata nel capoluogo siciliano.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola