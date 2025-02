Basket femminile: arriva la seconda vittoria esterna della 102 Erice, battuta la Stella Palermo 39-54

23/02/2025 10:39:00

Arriva il secondo successo in trasferta stagionale, che regala particolare soddisfazione alla 102 Basket Erice. Due punti che valgono tanto, soprattutto per rinforzare l’autostima delle ragazze del coach Filippo Contiliano, capaci di dimostrare come il lavoro quotidiano stia producendo visibili miglioramenti. Un’iniezione di fiducia per il futuro di un gruppo giovane e ricco di entusiasmo. Filippo Contiliano (coach 102 Basket Erice): “E’ arrivata la prova che mi attendevo dalle ragazze. Una partita di sacrificio e volontà, basata sulla difesa. Poi, è naturale che siano arrivati anche gli attacchi fluidi e le soluzioni per tutte. Stiamo svolgendo un buon lavoro, oggi abbiamo parzialmente raccolto i frutti di tanta applicazione”.

Tabellino: 102 Basket Erice-Stella Basket Palermo 39-54 (6-19, 16-27, 26-41)

Stella Basket Palermo: Tarantino 1, Cangialosi 2, Tantillo 1, Alioto 2, Bonomolo, Marolda, Migliorino 4, Di Lello 1, Valenza, Da Silveira 2, Manno 2, Caruso 24. All. Bonafede.

102 Basket Erice: Fontana, Trupiano 4, Coccia 9, Angileri, Romeo 12, Lombardo 16, Manzo, La Sala 11, Veronica Maisano, Aurora Maisano 2, Rao. All. Contiliano.

Arbitri: Simona D’Amico di Palermo e Francesco Grillo di Palermo.

Addetta al referto elettronico: Simona Calandra di Palermo.