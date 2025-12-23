Sezioni
23/12/2025 14:30:00

Basket serie C: la NPMarsala sconfitta in casa dal Cus Palermo 69 a 71

La Nuova Pallacanestro Marsala cede di misura al CUS Palermo 69-71 al PalaMedipower, al termine di una sfida intensa, fisica e nervosa, decisa solo negli ultimi secondi. La partita è stata esattamente la battaglia che ci si aspettava tra due squadre determinate a non concedere nulla, ma con un epilogo diverso da quello desiderato in casa marsalese. Fin dall'inizio si è vista una sfida molto tosta, sia sul piano fisico che su quello nervoso, con grande agonismo e contatti duri su ogni possesso. Marsala è partita forte, impattando subito la gara con grande energia, attenzione difensiva e buone soluzioni in attacco, chiudendo avanti il primo quarto e dando la sensazione di avere la partita in mano. In questa fase la squadra ha seguito il piano partita, correndo in campo aperto e trovando ritmo in attacco, mentre il CUS faticava a contenere la circolazione di palla dei biancazzurri. Forse il principale errore è stato pensare troppo presto che la gara fosse già indirizzata: l'intensità si è leggermente abbassata e, come spesso accade, sono emerse alcune scelte individuali affrettate che hanno dato fiducia agli ospiti. Il CUS, squadra che vive di ritmo e di recuperi, ha approfittato di qualche tiro forzato e di passaggi superficiali, recuperando palloni pesanti e trasformandoli in contropiedi ben capitalizzati, fino ad arrivare all'intervallo lungo a stretto contatto nel punteggio. Terzo e quarto periodo si sono giocati sostanzialmente in equilibrio, con il CUS che ha provato più volte a scappare nel punteggio e Marsala brava a rientrare ogni volta, sospinta anche dal proprio pubblico. Sull'ultima azione difensiva dei padroni di casa non c'è stata la perfezione auspicata e gli ospiti hanno trovato il canestro del +2; Marsala ha comunque avuto la palla per pareggiare con Justas Vieversys negli ultimi quattro secondi, ma il tiro non è andato a segno e i due punti sono volati meritatamente in direzione Palermo. Ora il campionato si ferma per la lunga pausa natalizia: la Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo l'11 gennaio a Gioia Tauro, con tutto il tempo necessario per rimettersi in sesto sia fisicamente che mentalmente. Questi due punti avrebbero potuto dare energia e slancio alla classifica, ma lo sguardo della squadra resta rivolto in avanti, con la volontà di trasformare la delusione in motivazione e presentarsi alla ripresa più pronta, compatta e determinata.

 



