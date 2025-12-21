Sezioni
Sport

» Basket
21/12/2025 16:03:00

Trapani Shark in silenzio stampa contro la Lega Basket

La Trapani Shark ha deciso di entrare ufficialmente in silenzio stampa. La scelta della squadra del presidente Antonini arriva al termine della gara persa contro la Dinamo Sassari e rappresenta una forma di protesta nei confronti delle decisioni assunte dalla LegaBasket.

 

Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo granata, Valeriano D’Orta, intervenuto in conferenza stampa dalla sala del PalaSerradimigni: «Volevo comunicare che né lo staff, né i giocatori rilasceranno dichiarazioni. La società è in silenzio stampa contro le decisioni prese dalla LegaBasket».

 

Una presa di posizione netta da parte del club trapanese, che sceglie così di non commentare ulteriormente quanto accaduto in campo e fuori, rimandando ogni dichiarazione ufficiale a quando — fa intendere la società — ci saranno chiarimenti o cambiamenti sulle decisioni contestate.

 

Il silenzio stampa coinvolgerà dunque squadra e staff tecnico, segnando un momento di forte tensione nei rapporti tra la Trapani Shark e gli organi della pallacanestro nazionale.









