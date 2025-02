Il 29 marzo ad Erice il convegno sulle malattie rare

24/02/2025 18:35:00

Il 29 marzo 2025, presso l’Aula Ettore Majorana di Erice, si svolgerà la seconda edizione dell’evento dedicato alle malattie rare, intitolato “Simposio Scientifico: dalla ricerca all’applicazione clinica e terapia”. L'incontro offrirà, il cui coordinamento scientifico è della prof. Maria Piccione e del dott. Giovanni Polizzi, sarà un'opportunità di aggiornamento sullo stato attuale della ricerca nel settore e sul suo impatto nell’ambito delle cure disponibili per i pazienti e le loro famiglie.

Durante il simposio verranno presentate le più recenti innovazioni terapeutiche, analizzate le criticità ancora presenti e discusse le possibili evoluzioni per migliorare l’efficacia e l’accessibilità delle cure. L'evento riunirà esperti, ricercatori e professionisti del settore per affrontare le problematiche relative alla diagnosi, alla gestione clinica e al supporto per le persone affette da malattie rare.

Le malattie rare rappresentano una questione medica e sociale che richiede un impegno congiunto per migliorare la qualità della vita dei pazienti. La ricerca scientifica e il progresso terapeutico sono strumenti fondamentali per garantire risposte sempre più adeguate. Il simposio mira a promuovere un confronto costruttivo tra i vari attori coinvolti, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e condivisione delle conoscenze. Tra i partecipanti Alessandro Pitruzella, presidente dell'Ordine dei Biologi Sicilia.