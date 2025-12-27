Sanità trapanese, l’anno nero dei referti istologici: tra ritardi, vittime e indagini

La crisi esplode il 26 febbraio 2025, quando emergono ritardi inaccettabili nella refertazione degli esami istologici nei laboratori di anatomia patologica di Trapani e Castelvetrano. I numeri sono impressionanti: 3.313 esami accumulati, con tempi di attesa che in alcuni casi hanno raggiunto i dieci mesi.
La reazione politica e amministrativa non riesce a placare le critiche. Le associazioni dei pazienti parlano di sanità “allo sbando”, mentre le sospensioni dei dirigenti vengono giudicate tardive dai familiari delle vittime. Intanto, una task force regionale conclude l’attività di refertazione arretrata: 356 campioni risultano positivi a patologie tumorali.
Per molti pazienti quei mesi di ritardo hanno significato la perdita di opportunità terapeutiche decisive nelle fasi iniziali della malattia, con esiti clinici aggravati e un diffuso senso di sfiducia verso la sanità pubblica locale.
Un bilancio amaro
Per Trapani il 2025 segna un punto di non ritorno. La sanità pubblica, settore vitale per la comunità, ha mostrato falle organizzative profonde e una gestione incapace di prevenire e governare una crisi annunciata.
I riflessi della vicenda vanno oltre i confini provinciali, alimentando un dibattito regionale sulla responsabilità delle istituzioni e sulla necessità di riforme strutturali profonde del sistema sanitario siciliano. Perché il caso dei referti istologici non resti solo una cronaca di dolore, ma diventi finalmente una lezione politica e amministrativa.
