Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
27/12/2025 06:00:00

Sanità trapanese, l’anno nero dei referti istologici: tra ritardi, vittime e indagini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/sanita-trapanese-l-anno-nero-dei-referti-istologici-tra-ritardi-vittime-e-indagini-450.jpg

Il 2025 resterà nella memoria collettiva come uno degli anni più bui per la sanità pubblica trapanese. La vicenda dei ritardi nei referti istologici — esami decisivi per la diagnosi di tumori e altre patologie gravi — ha trasformato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani da presidio sanitario a simbolo di inefficienza e scandalo, con conseguenze drammatiche per centinaia di pazienti e per la fiducia dei cittadini nel sistema pubblico. È diventato il caso emblematico del fallimento della sanità territoriale.

 

Una battaglia durata mesi

 

La crisi esplode il 26 febbraio 2025, quando emergono ritardi inaccettabili nella refertazione degli esami istologici nei laboratori di anatomia patologica di Trapani e Castelvetrano. I numeri sono impressionanti: 3.313 esami accumulati, con tempi di attesa che in alcuni casi hanno raggiunto i dieci mesi.

A far deflagrare il caso è la denuncia pubblica di una paziente, Maria Cristina Gallo. Dopo mesi di attesa per un referto, scopre di avere un tumore al quarto stadio quando la malattia è ormai ampiamente diffusa. La professoressa Gallo muore il 10 ottobre 2025, diventando il volto umano di una crisi che fino a quel momento era rimasta confinata 

nelle statistiche. 

 

 

Testimonianze e conseguenze

 

Nel corso dell’anno emergono altre storie di attese fatali e sofferenze evitabili. C’è chi racconta di un padre costretto ad attendere dieci mesi per un esito diagnostico, arrivato quando ormai non c’erano più margini per terapie efficaci. L’accumulo dei referti assume così una dimensione collettiva. Associazioni civiche come il Codacons chiedono verifiche su tutte le ASP siciliane, temendo che la stessa falla organizzativa possa ripetersi altrove.

 

Indagini e sospensioni

 

La risposta giudiziaria non tarda. La Procura di Trapani iscrive 19 persone nel registro degli indagati — tra medici e personale sanitario — con ipotesi di reato che vanno dall’omicidio colposo alle lesioni personali colpose, fino all’omissione di vigilanza.

Nel marzo 2025 arrivano anche le ispezioni della Regione e del Ministero della Salute, che mettono nero su bianco gravi criticità nel servizio di anatomia patologica. In piena bufera viene sospeso il direttore generale dell’ASP, Ferdinando Croce (non indagato), che si dimetterà poi a fine maggio.

 

Una risposta istituzionale insufficiente

 

La reazione politica e amministrativa non riesce a placare le critiche. Le associazioni dei pazienti parlano di sanità “allo sbando”, mentre le sospensioni dei dirigenti vengono giudicate tardive dai familiari delle vittime. Intanto, una task force regionale conclude l’attività di refertazione arretrata: 356 campioni risultano positivi a patologie tumorali.

Per molti pazienti quei mesi di ritardo hanno significato la perdita di opportunità terapeutiche decisive nelle fasi iniziali della malattia, con esiti clinici aggravati e un diffuso senso di sfiducia verso la sanità pubblica locale.

 

 

 

Un bilancio amaro

 

Per Trapani il 2025 segna un punto di non ritorno. La sanità pubblica, settore vitale per la comunità, ha mostrato falle organizzative profonde e una gestione incapace di prevenire e governare una crisi annunciata.

I riflessi della vicenda vanno oltre i confini provinciali, alimentando un dibattito regionale sulla responsabilità delle istituzioni e sulla necessità di riforme strutturali profonde del sistema sanitario siciliano. Perché il caso dei referti istologici non resti solo una cronaca di dolore, ma diventi finalmente una lezione politica e amministrativa.









Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo