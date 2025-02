Sicilia, dalla Regione 17 milioni ai disabili gravissimi per il mese di gennaio

25/02/2025 16:30:00

Oltre 17 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di gennaio 2025.

«La puntuale erogazione delle risorse - dichiara l'assessore Nuccia Albano - è un elemento fondamentale nell'ambito di un impegno più ampio da parte delle istituzioni, volto a garantire supporto e assistenza a coloro che si trovano in condizioni di grave difficoltà. Questo approccio mira a rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone più vulnerabili, assicurando loro l'accesso a servizi e gli aiuti necessari per affrontare le difficoltà quotidiane. È essenziale che le istituzioni continuino a lavorare in sinergia per attuare politiche e programmi che possano realmente fare la differenza nella vita di questi soggetti, contribuendo a creare un contesto di maggiore equità e inclusione sociale».

L'assessorato, nel dettaglio, ha impegnato la somma di 17milioni di euro a valere sul "Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza". Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di gennaio 2025 risultano oltre 15mila.

Forum Palermo-Milano: dialogo e sviluppo per la competitività dell'Italia - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l'importanza del dialogo tra Palermo e Milano per rafforzare la crescita e la competitività del Paese. Durante il "Forum Milano Palermo Genio Mediterraneo", tenutosi al Teatro Massimo di Palermo, ha evidenziato il ruolo strategico delle due metropoli, pur con vocazioni diverse, nel panorama nazionale.

Schifani ha evidenziato gli investimenti per lo sviluppo dell'area metropolitana di Palermo, con 700 milioni di euro dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 e ulteriori risorse europee, nazionali e regionali. Tra i progetti in corso, spicca il termovalorizzatore di Bellolampo, fondamentale per migliorare la gestione dei rifiuti e abbattere i costi energetici per i siciliani.

Sul fronte dell’energia rinnovabile, il governatore ha ribadito la necessità di ridurre i costi dell’elettricità per cittadini e imprese, avviando un confronto con il governo centrale. Inoltre, ha sottolineato l'importanza della digitalizzazione, con Palermo sempre più hub della connettività nel Mediterraneo. La transizione ecologica e digitale, ha concluso, sono tappe essenziali per la modernizzazione della Sicilia e dell’Italia.

Fondi Ue, il vicepresidente della Commissione europea Fitto a Palermo - Giovedì 20 marzo, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, sarà a Palermo su invito del presidente della Regione, Renato Schifani. Per il commissario per la politica regionale di coesione si tratta di una delle prime uscite ufficiali pubbliche in Italia dopo la sua elezione nel secondo esecutivo guidato dalla presidente Ursula von der Leyen.

Per l’occasione, verranno presentate le iniziative e le opportunità di sviluppo del territorio già avviate e da avviare all’interno del Programma regionale Fesr Sicilia 2012/2027. La giornata di lavori vedrà interventi di esperti nazionali sui fondi europei, economisti, rappresentanti di altre Regioni e del partenariato economico-sociale, per affrontare e analizzare gli scenari e l'impatto degli interventi comunitari nel territorio.