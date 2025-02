"A Trapani situazioni indegne ed ingiustificabili"

25/02/2025 19:36:00

Questa mattina la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono ha partecipato alla conferenza stampa convocata dal Tavolo Asilo e Immigrazione per presentare il Rapporto sul Protocollo Italia- Albania.

"Nei giorni scorsi, nell’ambito di una iniziativa da loro promossa, sono tornata al Cpr di Trapani, in contrada Milo - dice Iacono - e ho visto nuovamente con i miei occhi le condizioni estreme e inumane cui sono costretti esseri umani la cui sola colpa è quella di provare a fuggire da miseria e violenza. Situazioni indegne di qualsiasi civiltà e ingiustificabili. Padri separati dai propri figli, ragazzi forse appena maggiorenni in condizioni psicologiche estremamente precarie, situazioni mediche che abbisognerebbero di adeguati trattamenti. Se il sistema della detenzione amministrativa è già di per sè orrore, a Milo questo orrore appare in tutta la sua drammaticità - continua Iacono -. Il cpr di Milo-Trapani è un non luogo. Uno spazio angusto e inumano in cui vengono trattenute centinaia di persone. Serve rompere l’invisibilità di questi luoghi e accertare con l’ausilio di medici, psicologi, mediatori culturali e avvocati la reale situazione dentro questi autentici lager legalizzati".

Iacono ha quindi manifestato la propria disponibilità a proseguire il lavoro svolto. "Non smetterò di ispezionare Milo e gli altri luoghi di detenzione, perché è necessario comunicare con più forza e determinazione che la dignità umana viene prima di ogni propaganda".