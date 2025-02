Marsala: avviato il Progetto “Autonomia Abitativa” per i migranti del SAI

25/02/2025 14:00:00

La Cooperativa Sociale Badia Grande, in collaborazione con l'Agenzia Immobiliare Minaudo, ha avviato un'importante iniziativa per supportare i migranti del Progetto SAI Marsala nel percorso di orientamento abitativo, facilitando l'accesso alla locazione o all'acquisto di una casa. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per una reale integrazione sociale nel territorio in cui hanno scelto di vivere.

Il sogno di una casa propria per i beneficiari del Progetto SAI Marsala diventa più concreto grazie all'impegno della Cooperativa Badia Grande. Nell'ambito delle attività previste dal Sistema di Accoglienza e Integrazione, la cooperativa, insieme all'Agenzia Immobiliare Minaudo, ha organizzato un incontro formativo a Custonaci per orientare i migranti ospiti del centro di accoglienza di Buseto Palizzolo nel complesso mercato immobiliare italiano.

L'iniziativa ha coinvolto dieci giovani provenienti da Tunisia, Egitto, Gambia, Guinea, Benin e Burkina Faso, offrendo loro strumenti concreti per acquisire autonomia abitativa. Per agevolare il processo, la Cooperativa Badia Grande ha realizzato e distribuito una "Guida all'autonomia abitativa" in quattro lingue (italiano, arabo, francese e inglese), con l'obiettivo di facilitare la comprensione delle procedure burocratiche necessarie per accedere a un'abitazione.

Durante l'incontro, Alba Marzia, responsabile del Centro di Accoglienza di Buseto Palizzolo, e Lorena Tortorici, coordinatrice del Progetto SAI Marsala, hanno sottolineato l'importanza di queste iniziative per il percorso di inclusione sociale dei migranti. Francesco Minaudo, titolare dell'agenzia immobiliare, ha illustrato le dinamiche della locazione e dell'acquisto di una casa in Italia, spiegando i diritti e i doveri dei futuri inquilini e proprietari. Particolare attenzione è stata dedicata alla simulazione di un sopralluogo immobiliare, un'esperienza pratica che ha permesso ai partecipanti di comprendere le fasi essenziali della scelta di un'abitazione.

All'incontro erano presenti anche Vita Messina, assistente sociale, Giusy Lo Gelfo, operatore legale, Flavia Melita, operatrice all'integrazione, e i mediatori culturali Elina Begisheva e Latifa Saadani. Il loro supporto linguistico e relazionale è stato fondamentale per favorire il dialogo tra i partecipanti e gli esperti.

Un gesto significativo di solidarietà è stato annunciato da Francesco Minaudo: la sua agenzia offrirà gratuitamente i propri servizi ai migranti accolti nei centri gestiti dalla Cooperativa Badia Grande. Questa iniziativa rappresenta un aiuto concreto per agevolare l'inserimento abitativo e sociale di chi vuole costruire un futuro in Sicilia.

L'approccio della Cooperativa Badia Grande si conferma ancora una volta un modello efficace per promuovere l'integrazione e l'inclusione. Il Progetto "Autonomia Abitativa" sfrutta una sinergia tra formazione, assistenza legale e mediazione culturale per accompagnare i migranti con un impiego stabile verso una vita indipendente al di fuori del circuito dell'accoglienza.

Il percorso verso l'inclusione non è privo di ostacoli, ma grazie a iniziative come questa, i migranti acquisiscono consapevolezza delle opportunità a loro disposizione e ricevono il supporto di esperti per affrontare le difficoltà burocratiche. Badia Grande ribadisce così la sua visione: l'accoglienza non è solo un dovere morale, ma un valore aggiunto per la costruzione di una società più inclusiva e solidale.