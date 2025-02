Mazara: in pigiama, causa incidente e si allontana a piedi senza prestare soccorso

25/02/2025 16:23:00

Questa mattina si è verificato un incidente stradale in via Marsala a Mazara. Una Fiat Punto, condotta da un uomo che, a quanto pare, indossava un pigiama, avrebbe invaso la corsia opposta, causando lo scontro con un'altra vettura a bordo della quale si trovava una donna.

Il conducente della Fiat Punto, dopo l'impatto con l'altra auto, anziché prestare soccorso, è sceso dall’auto e si è allontanato a piedi.

Alcuni passanti si sono subito fermati per aiutare la donna coinvolta nell’incidente e hanno allertato il 118. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, l’hanno trasportata all’ospedale "Abele Ajello" per accertamenti, ma fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi necessari e gestito il traffico nella zona, avviando le ricerche per risalire all’identità dell’uomo fuggito a piedi.