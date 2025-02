"Autostrada Palermo-Mazara: cantieri infiniti, degrado e zero servizi"

25/02/2025 23:10:00

Egregio Signor Direttore, desidero portare alla Sua attenzione le condizioni in cui versa l'autostrada Palermo-Mazara, tristemente nota anche per la strage di Capaci.

Oltre a detenere il primato per i lavori interminabili sulla galleria di Segesta, questa infrastruttura risulta totalmente priva, lungo l'intero tratto da Palermo a Mazara, di aree di ristoro o servizi sanitari. Di conseguenza, i viaggiatori sono costretti ad arrangiarsi come possono, quasi come se fossero nell'Africa Subshariana. Le cosiddette aree di sosta, inoltre, sono in uno stato di totale abbandono, trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto.

Eppure, si discute della realizzazione di un ambizioso Ponte sullo Stretto, mentre un'arteria stradale così fondamentale versa in condizioni tanto deplorevoli. Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti e rinnovare i miei complimenti per il lavoro che svolgete.

Francesco Polizzi