Marsala: “H24 solo sulla carta: il mio gatto è morto senza assistenza veterinaria”

22/12/2025 09:00:00

Gentile Redazione di TP24,

due giorni fa il mio gatto è stato aggredito da un cane sotto la veranda di casa mia (vivo in campagna, a Samperi Strasatti). Alle 00:30 ero già a Marsala cercando una struttura aperta. Dietro porte con la scritta H24 abbiamo chiamato il numero indicato, ma nessuno ha risposto. Mi sono recata in un altro centro: c’era un altro numero per le urgenze, ma anche lì nessuna risposta.

Su internet troviamo un’altra clinica che specificava di inviare un messaggio su WhatsApp per le urgenze e di chiamare un numero dedicato, ma nulla di fatto. La farmacia non mi ha voluto dare nulla per i dolori che pativa il mio Pepe, perché volevano la prescrizione del veterinario. Così il mio gatto, alle 5:30, ha smesso di vivere.

Volevo denunciare che non è possibile che un servizio per i nostri amici pelosi non venga rispettato. H24 per me significa aiuto sempre, ma questo non è avvenuto.

Se questo mestiere non si fa per passione, che lo si cambi. Io, se vedo un cane per strada, lo aiuto. Mi sono sentita dire una volta da un veterinario: “E mica possiamo aiutare tutti i cani che vediamo per strada”. Ma allora la passione e l’amore per gli animali non ce li avete?

Maria Clara



