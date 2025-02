Elezioni provinciali, la telenovela continua

25/02/2025 06:39:00

Le elezioni di secondo livello per i Liberi Consorzi rischiano di slittare ancora una volta. Il voto è fissato per l’ultima domenica di aprile, il 27, ma è stato formalizzato un ricorso al Tar, a presentarlo Giambattista Genovese, presidente del consiglio comunale di Ispica, in provincia di Ragusa.

Il ricorso

Viene chiesta la sospensione del voto in tutti e sei i Liberi Consorzi della Sicilia e nelle città metropolitane. A supporto della tesi la questione di legittimità costituzionale della legge Delrio e delle relative norme regionali risalenti al 2015. Il costituzionalista Agatino Cairola , che ha perfezionato il ricorso, punta sulla “illegittimità dei cumuli di mandati politici”. E poi c’è la questione che riguarda il voto ponderato, cioè avranno un peso maggiore i consiglieri comunali dei Comuni più popolosi, si legge nel ricorso: “Il voto ponderato distorce in maniera squilibrata la rappresentanza a danno dei piccoli territori”.

A presentare il ricorso è un uomo del controdestra.

Le parole di Genovese

Per il presidente del consiglio di Ispica si tratta di “elezioni incostituzionali”. Non c’è alternativa, ha detto, se non quella di ridare la parola ai cittadini: “Gli unici che possono legittimare i politici. Ho sperato fino alla fine che si potessero celebrare delle elezioni in piena regola ma alla fine non è stato così, per questo ho deciso di presentare ricorso”. Genovese è uomo di centrodestra e la sua mossa ha fatto mugugnare qualcuno: “Il fatto che io appartenga a quella parte politica non significa che debba essere d’accordo con tutto quello che viene deciso. I miei voti li raccolgo uno per uno, non accetto che si venga eletti senza passare dal consenso della gente. Nel centrodestra sono in tanti a pensarla come me ma nessuno parla. In questa storia sono pronto ad andare fino in fondo nei vari gradi della giustizia amministrativa”.



Le parole di Tamajo

L’assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo, è deluso per la mancata partecipazione al voto dei cittadini: “Votare per le elezioni della Città Metropolitana e dei Liberi Consorzi in questo modo, con un sistema di secondo grado, rappresenta una grande delusione. Credo fermamente che il ritorno all’elezione diretta e all’esercizio delle funzioni di area vasta sia indispensabile per garantire una vera legittimazione popolare e un governo locale più vicino ai cittadini. Mi auguro che il governo nazionale intervenga per superare definitivamente la legge Delrio e ripristinare l’elezione diretta, così da rafforzare l’efficacia amministrativa e la partecipazione democratica”.

Il centrosinistra

Nello Dipasquale, deputato regionale dem, parla di pasticcio del centrodestra riferendosi al ricorso al Tar: “Dopo avere venduto la favola delle elezioni dirette bocciata dal governo Meloni a Roma, dove ancora la maggioranza non ha abolito la Delrio, ora in Sicilia spunta un ricorso di un esponente della stessa area politica che chiede di stoppare le elezioni di secondo grado. Un paradosso senza fine. Forse siamo davanti all'ennesimo tentativo di questa attuale maggioranza di perpetuare il controllo delle ex Province attraverso i commissari. Questa volta, però, la vedo dura perché questo balletto inizia a stancare qualcuno anche all'interno del centrodestra”.

Nel frattempo sia il PD che il M5S creano un fronte compatto per mettere insieme più sindaci e consiglieri comunali in questa corsa alle provinciali. Il coordinatore regionale del Movimento Cinque Stelle, Nuccio Di Paola, e Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia, incontreranno gli amministratori locali che non si riconoscono nel centro-destra sabato 1 marzo alle 9:30 a Gela: “Avvieremo – dicono Di Paola e Barbagallo – un dialogo intenso per un cammino condiviso, finalizzato a comporre liste comuni e aperte a chi, tra gli amministratori locali ed eletti, non si riconosce nella politica fallimentare attuata da Renato Schifani e dai partiti che lo sostengono. Tutto alla luce del sole e con la massima condivisione, a differenza del centro-destra, dove le liste vengono calate dall'alto e decise dalle segreterie dei partiti”.