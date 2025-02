Sanità: "Sicilia bocciata per i posti letto, la provincia di Trapani sempre più dimenticata"

26/02/2025 20:27:00

Egregio direttore, la Corte dei Conti boccia la regione Sicilia per i posti letto di terapia intensiva e subintensiva non attivati dopo la pandemia da Covid, nonostante i finanziamenti nazionali ricevuti.

In una nota l’assessorato regionale alla salute evidenzia che i lavori sono stati eseguiti o sono in fase di esecuzione in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, tranne al Paolo Borsellino di Marsala, al San Antonio Abate di Trapani, al Fogliani di Milazzo, al Garibaldi di Catania. Perché questa provincia continua a essere così maltrattata? Per quanto riguarda Marsala c’è da aggiungere anche i cento posti letto per il padiglione Covid, non realizzati, nonostante le promesse. Padiglione che doveva essere pronto fra il 2021 e il 2022.

Un’altra incompiuta? Fra alcuni mesi, a leggere i comunicati del direttore generale, dovrebbe essere pronto, il piano semi interrato da utilizzare come nuovo “Pronto Soccorso” e gli altri due piani con i posti letto previsti, che fine hanno fatto? Saranno mai realizzati? Che fine hanno fatto i finanziamenti stanziati? Sono scomparsi o dirottati anche questi verso gli ospedali di altre province?

Dott. Alberto di Girolamo