 Tutti gli interventi chirurgici di Matteo Messina Denaro

27/02/2025 06:00:00

Matteo Messina Denaro, il boss mafioso deceduto il 25 settembre 2023 all'età di 61 anni, ha trascorso oltre trent'anni in latitanza, riuscendo a sfuggire alla cattura grazie a una fitta rete di protezioni e identità false. Durante questo lungo periodo, ha dovuto affrontare diverse problematiche di salute, tra cui un tumore al colon che lo ha infine portato alla morte. Tuttavia, non è stato l'unico intervento medico a cui si è sottoposto.

Secondo le indagini attualmente in corso, Messina Denaro avrebbe subito diversi interventi chirurgici, ricorrendo a documenti falsi e alla complicità di alcuni operatori sanitari. L'estensione della sua rete di protezione nel settore medico è ancora oggetto di approfondimento, ma le autorità stanno cercando di ricostruire in modo dettagliato ogni trattamento ricevuto.

Intervento agli occhi in Spagna

Uno dei primi interventi documentati a cui si è sottoposto Matteo Messina Denaro risale al periodo della sua latitanza, quando si fece operare agli occhi in Spagna. Nonostante le difficoltà logistiche che un boss mafioso latitante può incontrare nel ricorrere alle cure mediche, sembra che Denaro abbia trovato il modo di farsi curare senza destare sospetti. Non è ancora chiaro quale fosse la patologia specifica che lo affliggeva agli occhi, né quali fossero i contatti che gli hanno permesso di accedere alle strutture sanitarie estere senza problemi. Questo episodio dimostra come il boss abbia potuto contare su una rete internazionale di supporto e su documenti falsi che gli consentivano di muoversi liberamente tra diversi paesi.

Operazioni per il tumore al colon

Messina Denaro è morto nel reparto detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. Tuttavia, già prima del suo arresto, aveva cercato di affrontare la malattia ricorrendo a strutture sanitarie sotto falsa identità. Gli inquirenti hanno accertato che il boss si è sottoposto ad almeno due operazioni per il tumore al colon prima di essere arrestato. Una di queste è avvenuta presso l'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, mentre l'altra è stata eseguita nella clinica La Maddalena di Palermo. In entrambe le occasioni, Messina Denaro ha utilizzato il nome di Andrea Bonafede, un geometra di Campobello di Mazara che ha prestato la sua identità per coprire i movimenti del boss. La scelta di queste strutture non è casuale, e le autorità stanno cercando di comprendere chi, all'interno del personale medico, abbia agevolato o quantomeno ignorato la vera identità del paziente. Inoltre, resta da chiarire in che modo il boss abbia potuto ottenere certificati e documenti falsi per giustificare il suo stato di salute e accedere a cure specialistiche senza che nessuno sollevasse sospetti.

Interventi chirurgici dichiarati dallo stesso Messina Denaro

Oltre alle operazioni legate al tumore al colon, lo stesso Messina Denaro ha dichiarato di essersi sottoposto in passato ad altri interventi chirurgici. Tra questi, ha menzionato un'operazione per emorroidi e una per ernia. Tuttavia, su questi interventi non esistono ancora prove documentali certe, e le autorità stanno cercando di ricostruire dove siano stati eseguiti e chi siano i medici che hanno operato il boss. Considerando il modus operandi seguito per gli altri interventi, è plausibile che anche in questi casi abbia utilizzato una falsa identità per evitare di essere scoperto. Resta il dubbio su quanto il personale medico coinvolto fosse consapevole della reale identità del paziente e su quale fosse il livello di complicità che ha permesso al latitante di ottenere assistenza sanitaria senza destare sospetti.

Il ruolo dei medici e le indagini in corso

Le indagini in corso stanno cercando di fare luce su un aspetto cruciale: fino a che punto Messina Denaro è riuscito a infiltrarsi nel sistema sanitario per ottenere cure mediche senza rischiare di essere arrestato? L'elemento chiave di questa vicenda è rappresentato dal caso del medico di base Alfonso Tumbarello, attualmente sotto processo per aver rilasciato certificati falsi che hanno permesso al boss di ottenere trattamenti sotto il nome di Andrea Bonafede. Durante la requisitoria del processo, il pubblico ministero Gianluca De Leo della Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha dichiarato: "L'omertà lo protegge da vivo e da morto", sottolineando come nessun operatore sanitario coinvolto si sia fatto avanti per denunciare le anomalie nei trattamenti ricevuti dal boss.

Gli inquirenti stanno ora cercando di individuare eventuali altri medici, infermieri o amministratori sanitari che possano aver facilitato, consapevolmente o meno, l’accesso di Messina Denaro alle cure. Inoltre, resta aperta la questione di eventuali responsabilità più ampie all’interno delle strutture ospedaliere che lo hanno curato.

La vicenda solleva interrogativi inquietanti sul livello di protezione e complicità di cui ha goduto Messina Denaro per oltre tre decenni, e su quanto sia estesa la rete di omertà che ha permesso a un latitante numero uno in Italia di ricevere cure mediche senza essere scoperto.