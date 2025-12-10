La rete di Messina Denaro. Pesante condanna per il medico Tumbarello

10/12/2025 18:58:00

19,00 - Il Tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di reclusione il dottor Alfonso Tumbarello, accusato di avere fornito falsi certificati e coperture sanitarie che avrebbero permesso a Matteo Messina Denaro di curarsi sotto falsa identità mentre era ricercato come capo di Cosa nostra.

Secondo l’accusa, Tumbarello avrebbe agevolato il boss nel percorso di cure oncologiche attraverso la figura di “Andrea Bonafede”, prestanome il cui profilo sanitario sarebbe stato utilizzato per consentire al latitante di accedere indisturbato a visite, terapie e farmaci. Un sistema ritenuto essenziale per proteggere la rete di sostegno che ha garantito a Messina Denaro di vivere sul territorio fino alla cattura del gennaio 2023.

La sentenza è arrivata questa sera al termine di un processo particolarmente complesso, con una ricostruzione che ha toccato anni di cartelle cliniche, testimonianze, accessi sanitari e flussi documentali. Per i giudici, il ruolo di Tumbarello sarebbe stato determinante nella copertura medica del boss, che ha potuto muoversi e curarsi senza attirare sospetti.

La condanna conferma l’impianto accusatorio della Procura e definisce il primo e più importante capitolo processuale legato alla rete che ha permesso al latitante più ricercato d’Italia di vivere indisturbato nel cuore della provincia trapanese.

Si attendono ora le motivazioni della sentenza, che verranno depositate nelle prossime settimane e che chiariranno nel dettaglio gli elementi che hanno portato alla quantificazione della pena.

La vicenda giudiziaria non si chiude qui: altre posizioni, altri procedimenti e altri filoni investigativi restano aperti per delineare l’intera struttura di complicità che ha protetto per anni Messina Denaro.

18,30 - È attesa per questa sera la sentenza nei confronti di Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara accusato di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Il processo, celebrato davanti al Tribunale di Marsala, arriva così alla sua fase finale dopo mesi di udienze, testimonianze e documentazione acquisita dagli inquirenti.

Secondo l’accusa, Tumbarello avrebbe contribuito — consapevolmente o con grave negligenza — a garantire al capomafia la possibilità di curarsi sotto falsa identità presso strutture sanitarie pubbliche e private, rendendo possibile il suo ultimo anno di latitanza “alla luce del sole”. La procura ha chiesto una condanna pesante, ritenendo il medico un anello essenziale del sistema di protezione costruito attorno al boss.

La difesa, al contrario, ha sostenuto che Tumbarello non fosse a conoscenza della vera identità del paziente “Andrea Bonafede” e che avesse agito ritenendo autentica la documentazione fornitagli.

La sentenza è prevista in serata.



