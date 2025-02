28 Febbraio: la morte di Gene Hackman, parla Ocalan, Zeman ricoverato

28/02/2025 07:17:00

E' il 28 Febbraio 2025.

Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Gene Hackman e la moglie Betsy sono stati trovati morti nel loro ranch a nord est di Santa Fe, nel Nuovo Messico. Omicidio? Suicidio? Fuga di monossido di carbonio? Lo sceriffo della contea si sta occupando del caso. Lui aveva 95 anni, lei 63. Anche uno dei loro tre cani era trovato morto



• Dal carcere turco in cui è detenuto da un quarto di secolo il leader dei curdi Abdullah Öcalan ha chiesto ai suoi compagni curdi di sciogliere il Pkk e di cessare i combattimenti con la Turchia. Se le sue parole saranno ascoltate, ci saranno conseguenze in tutto il Medio Oriente

• Il primo ministro britannico Keir Starmer è stato ricevuto da Trump alla Casa Bianca. Ha cercato di convincerlo a non abbandonare l’Europa al suo destino. Gli ha anche consegnato una lettera del re che lo invita in Inghilterra

• Il governo italiano ha intenzione di dare seguito alle promesse fatte a Trump e di salire al 2,5 per cento delle spese militari rispetto al Pil. Si tratterebbe di 20 miliardi

• Zeman ricoverato in codice rosso al Gemelli: non riusciva ad articolare le parole e a muovere la gamba destra, sintomi compatibili con una ischemia cerebrale

• Il Papa in compenso si sta riprendendo. Deve ancora sottoporsi a sessioni di ossigenoterapia, ma fase più acuta della polmonite è passata. Ieri ha riposato. Nel pomeriggio si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia

• Si è tenuta la direzione del Pd. Elly Schlein fatica a tenere assieme tutte le correnti del partito, divise sulla guerra, sul Jobs Act, su tutto

• Attilio Fontana contesta la classifica sulla sanità del governo, secondo cui la Lombardia non sarebbe una regione di eccellenza per la medicina

• Pare che Giorgia Meloni sia incollerita con Andrea Stroppa, il braccio destro italiano di Musk, che ha sputato bile contro Fdi sul ddl Spazio

• È stato fatto un passo avanti nella ricerca contro il cancro. Gli scienziati sono riusciti a scoprire un punto debole delle cellule tumorali più resistenti alle cure convenzionali

• L’ex primo ministro polacco Morawiecki è stato incriminato per come cercò di impedire il rinvio delle presidenziali del 2020

• Javier Milei, il sodale argentino di Trump che vuole cambiare il mondo a colpi di motosega, ha ripristinato le parole “idiota”, “imbecille” e “ritardato mentale” per definire i disabili cognitivi nei documenti del governo

• Orbán vuole che il gay pride di Budapest, in programma a giugno, si tenga al chiuso, e non per strada, «per proteggere i bambini»

• Blue Origin ha annunciato che la pop star Katy Perry e la giornalista Lauren Sánchez, fidanzata di Jeff Bezos, faranno parte della prossima missione turistica nello spazio

• Nel recupero di Serie A, il Milan è stato sconfitto dal Bologna al Dall’Ara.

• Dopo Luca Nardi, anche Matteo Berrettini si arrende ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai

• Il grande scacchista russo Boris Spasskij è morto ieri a Mosca dopo una vita di malattie, inclusi due ictus. Passato alla storia per la partita contro Bobby Fischer. Aveva 88 anni

Titoli

Corriere della Sera: Difesa, il piano di Meloni

la Repubblica: “Dazi, crollo mondiale”

La Stampa: Bollette, aiuti per 200 euro a famiglia

Il Sole 24 Ore: I titoli di Trump e Musk calano in Borsa / al giuramento Tesla -33% e Bitcoin -18%

Avvenire: Tra il dire e il fare

Il Messaggero: Bollette, aiuti alle famiglie

Il Giornale: Trump, primi dubbi della Lega

Qn: Trump rincara la dose: altri dazi alla Ue

Il Fatto: “Fece traffici sul Covid” / La legge Nordio lo salva

Libero: Il Codice Incivile

Leggo: Italiani più anziani e più soli

La Verità: Ucraina, Macron si finge eroe / ma sottobanco mira al bottino

Il Mattino: Le grandi navi scelgono il Sud

il Quotidiano del Sud: Europa e Starmer in pressing su Trump

il manifesto: Vizio di riforma

Domani: Lo sciopero unisce la magistratura / Ma Meloni tira dritto sulla riforma