3 Marzo: vertice sull'Ucraina, Meloni contro Macron, il Pkk depone le armi

E' il 3 Marzo 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

Vertice europeo di Londra: L’Europa ha raggiunto un’intesa su una tregua di un mese in Ucraina, aiuti economici e militari a Kiev, e la necessità di convincere Washington a non scaricare Zelens’kyj. Previsto un riarmo per garantire la sicurezza.

Meloni e Macron in disaccordo: La premier italiana insiste sul ruolo della Nato e rifiuta l’invio di truppe in Ucraina. Macron replica: «È necessario che l’Italia sia al nostro fianco».

Trump impone l’inglese come lingua ufficiale degli Stati Uniti: La decisione è parte di un piano di riduzione dei costi statali. Intanto, Musk vuole eliminare 5 miliardi di dollari di affitti pubblici. Andrew Cuomo si candida a sindaco di New York.

Il Pkk depone le armi: Dopo 40 anni, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan ha dichiarato il cessate il fuoco, ma chiede a Erdoğan la liberazione di Abdullah Öcalan.

Hamas rifiuta il piano Witkoff: Il piano, sostenuto da Israele, prevedeva una tregua fino al 20 aprile e il rilascio di tutti gli ostaggi. Netanyahu ha reagito bloccando gli aiuti umanitari a Gaza.

Elezioni in Abcasia: Il filorusso Badra Gunba ha vinto le presidenziali con il 55% dei voti. Proteste in Romania a sostegno di Georgescu.

Papa Francesco ancora stabile: Per la terza volta ha inviato il testo scritto dell’Angelus.

Cadavere nell’Adda: Il corpo riaffiorato potrebbe essere quello di Jhoanna Nataly Quintanilla, la baby-sitter uccisa dal compagno Pablo Gonzalez Rivas.

Crollo del Bitcoin: A febbraio la criptovaluta ha perso il 18%. Oggi Andrea Orcel è atteso a Palazzo Chigi.

Oscar 2025: Anora ha vinto come miglior film, ottenendo altre quattro statuette. Bene anche The Brutalist. Isabella Rossellini non ha vinto.

Federica Brignone trionfa nel superG di Kvitfjell: Ha battuto Lara Gut-Behrami di 6 centesimi e Sofia Goggia di 9.

Allunaggio riuscito: Il lander Blue Ghost della Firefly Aerospace è atterrato alle 9:34 di ieri. A bordo anche LuGre, strumento sviluppato dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Iran, crisi economica: Il parlamento iraniano ha destituito il ministro dell’Economia Abdolnasser Hemmati, ritenuto responsabile del deprezzamento della moneta e dell’inflazione.

Omicidi e violenze: Un operaio di 22 anni è stato accoltellato a morte durante il Carnevale in Sardegna.

A Tortona un uomo ha ferito gravemente moglie e figlio a coltellate.

Nuovi sviluppi nel caso di Liliana Resinovich: la perizia ipotizza il soffocamento.

A Torino l’influencer El Huari Reda è accusato di stupro e violenza su una madre di tre figli.

A Pescara una 17enne sarebbe stata violentata da un gruppo di ragazzi.

Francesco Schettino chiede la semilibertà: L’ex comandante della Costa Concordia, in carcere da otto anni, attende l’udienza di domani.

Serie A: La Lazio ha battuto il Milan, la Roma ha sconfitto il Como e il Bologna il Cagliari per 2-1. Il Torino ha superato il Monza 2-0, mentre Genoa ed Empoli hanno pareggiato 1-1.

Cristiano Ronaldo evita l’Iran: Ha rinunciato alla trasferta per non rischiare 100 frustate, pena prevista per un bacio sulla fronte dato a un’artista disabile due anni fa.

MotoGP: Marc Márquez ha vinto il GP della Thailandia, davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia.