Il Rotary Club di Marsala compie 50 anni

09/03/2025 04:00:00

Fondato nel 1975, il Rotary Club Marsala ha attraversato mezzo secolo di storia cittadina, contribuendo attivamente allo sviluppo della comunità attraverso progetti di servizio, iniziative benefiche e programmi di scambio culturale. Il Rotary Club Marsala ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario dalla fondazione organizzando una giornata di eventi unici.



La mattina inaugurando una stele dedicata alla pace in largo Zerilli (via Roma), simbolo dell'impegno del club verso il servizio e la comprensione internazionale. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità cittadine e rotariane, tra cui il Vescovo della diocesi Monsignor Angelo Giurdanella, che ha benedetto il monumento, il Vicesindaco architetto Giacomo Tumbarello, il Presidente del Consiglio Comunale dottor Vincenzo Sturiano e l’On.le Stefano Pellegrino. Erano presenti anche i Past Governor Giovanni Vaccaro e Gaetano Lo Cicero, sottolineando l'importanza dell'evento nel panorama del service locale e distrettuale.

La sera con una cerimonia a cui hanno partecipato le massime autorità rotariane del Distretto 2110 Sicilia Malta, il Governatore Giuseppe Pitari, il Governatore Eletto Sergio Malizia, la Governatrice Nominata Lina Ricciardello, il Governatore Designato Gaetano Casimiro Castronovo, il Rotary Coordinator per la zona 14 (Italia, Malta e San Marino) Massimo Ballotta e due Past Governor Giovanni Vaccaro e Goffredo Vaccaro. Presente anche la Rappresentante Distrettuale dell’Interact Matilde Carrubba. A rappresentare l’Amministrazione Comunale è stato l’Assessore Ignazio Bilardello, mentre a rappresentare l’Assemblea Regionale Siciliana, che ha dato un contributo economico alla realizzazione delle manifestazioni, è stato l’On.le Stefano Pellegrino.



Durante la cerimonia due dei soci anziani del Club Gino Ingianni e Lucio Casano hanno ricordato le origini del Club: il 18 novembre 1974, nello studio del notaio Giuseppe Pellegrino, veniva formalmente costituito il Rotary Club Marsala; a dare vita al nuovo Club furono 24 soci che misero al servizio del Rotary e della comunità il proprio impegno e le loro professionalità. Primo Presidente del Club fu l’On. Prof. Ernesto Del Giudice, Preside dell’Istituto Tecnico Agrario di Marsala, collaborato da Roberto De Simone Vicepresidente, Pietro De Vita Segretario, Francesco Cirami Tesoriere, Leonardo Pizzo Prefetto e Giacomo Pellegrino, Gino Sartorio e Antonio Curatolo Consiglieri. Il 25 febbraio 1975 il Club ottenne l’ammissione a membro del Rotary Intenational e il 3 maggio dello stesso anno, nel corso di una appo sita conviviale, venne ufficialmente consegnata dal Governatore del 190º Distretto, Cav. del Lav. Avv. Alfredo Spadafora al Presidente Del Giudice la “Carta” di Costituzione del Club rilasciata dal Presidente del Rotary International, William R.Robbins.

In questa occasione è stato conferito il prestigioso riconoscimento Paul Harris Fellow a due persone che si sono distinte per il loro straordinario impegno nel servizio al di sopra del proprio interesse personale. Il primo riconoscimento è stato assegnato alla Presidente del precedente anno sociale, Françoise Bouix, a consegnare distintivo e pergamena è stato il PDG Goffredo Vaccaro. Le motivazioni riportate nella pergamena sottolineano l’instancabile spirito di servizio, il lavoro di programmazione e la qualità dell’azione interna. Il secondo riconoscimento è stato conferito al dottor Nino Guercio, già Capo Ufficio Stampa del Comune di Marsala e collaboratore del progetto “Marsala, Città Cardioprotetta” da quasi dieci anni. A consegnare distintivo e pergamena è stato il socio onorario PDG Massimo Ballotta. Entrambi i riconoscimenti riflettono i valori fondanti del Rotary e celebrano l’impegno disinteressato e l’impatto positivo sul territorio.

Il Club ha poi voluto, in questa storica occasione, ampliare la propria compagine sociale ammettendo quattro nuovi soci attivi e due soci onorari. Il primo nuovo socio onorario è stato nominato Giuseppe Pitari, attuale Governatore del Distretto 2110 Sicilia Malta per aver supportato e valorizzato il Direttivo ed i Soci del Rotary Club Marsala. Accanto a lui, Giuseppe Anastasi, nostro concittadino e professore ordinario dell’Università di Pisa, per aver dimostrato, attraverso il suo costante impegno e la sua disponibilità incondizionata, di incarnare pienamente i valori del servire rotariano.

I quattro soci attivi sono Valentina Agoglitta, imprenditrice nel settore immobiliare con una solida formazione giuridico economica, Walter Giacalone, professionista del settore assicurativo e finanziario con una carriera consolidata presso Allianz, Carmelo Sgarito, docente, pedagogista e volontario con esperienza in ambito educativo, sociale e sportivo, e Marco Forcato, Tenente Colonnello Pilota dell’Aeronautica Militare con una carriera di alto profilo nel settore operativo e formativo.