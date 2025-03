Alcamo, il Consiglio Comunale apre le porte agli studenti

09/03/2025 00:30:00

A partire da lunedì prossimo, 10 Marzo e fino al 1^ Aprile, la Presidenza del Consiglio Comunale organizza un ciclo di incontri dal titolo “Un giorno in Consiglio” rivolto alle alunne e agli alunni delle quinte classi elementari delle scuole alcamesi.



Le date degli appuntamenti, presso l’aula consiliare Falcone e Borsellino del Palazzo di Città, sono 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 e 31 marzo e 1^ aprile con due fasce orarie, la prima alle 9:30, la seconda alle 11:00.

“Anche quest’anno, visto il successo delle edizioni precedenti, vogliamo coinvolgere le alunne e gli alunni delle quinte classi della nostra scuola primaria - dichiara il Presidente Saverio Messana – in un percorso di conoscenza del Consiglio Comunale, sperimentando, in prima persona il ruolo del consigliere. I bambini potranno vivere un’esperienza da protagonisti, all’interno dell’aula consiliare con i suoi banchi, conoscendo il ruolo del Consiglio e dei consiglieri, rivolgendo domande, presentando eventuali mozioni riguardanti il territorio dove viviamo. Sono certo – continua il Presidente – che l’iniziativa cui sono invitati a partecipare consiglieri, Sindaco, e assessori e quest’anno anche i genitori o i nonni che desiderino accompagnare i piccoli – stimolerà la curiosità dei giovani scolari che potranno avvicinarsi al mondo della politica che non è lontano come sembra, perché la passione per la politica può nascere fra i banchi di scuola. Inoltre, incontrare i ragazzi, dialogando con loro, può offrire anche a noi adulti spunti, idee per migliorare la vivibilità della nostra Città, i ragazzi, infatti, potranno simulare la presentazione di mozioni attraverso cui lanciare nuove iniziative al Consiglio e all’amministrazione.

Infine - conclude Messana - un ringraziamento ai dirigenti scolastici e alle insegnanti per aver accolto, ancora una volta, con favore l’iniziativa e per la collaborazione prestata alla buona riuscita degli incontri”.