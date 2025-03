 Sabato a Mazara la tavola rotonda "Le aziende ittiche e la nuova frontiera dell'ospitalità"

11/03/2025 14:00:00

Sabato 15 marzo 2025 alle ore 10:30 si terrà un'importante tavola rotonda intitolata "Le aziende ittiche e la nuova frontiera dell'ospitalità", presso la Sala La Bruna, Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo. L'evento, organizzato dall'Assessorato al Turismo della Città di Mazara del Vallo e promosso dal GAL Pesca Trapanese, si inserisce nell'ambito delle attività di valorizzazione degli "itinerari del gusto".

Il settore della pesca siciliana compie un passo storico verso la diversificazione e l'integrazione con il turismo. Con l'approvazione del nuovo Disegno di Legge sul Turismo da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana, le aziende ittiche avranno la possibilità di offrire servizi di ospitalità, equiparandosi alle strutture turistiche tradizionali. Questa innovazione consentirà alle imprese del settore di accogliere ospiti sia presso le proprie abitazioni a terra che a bordo delle imbarcazioni, trasformando l'esperienza della pesca in un'opportunità di turismo autentico e coinvolgente.

L'inserimento delle attività ittiche nel registro regionale del turismo azzurro, con l'assegnazione di un codice identificativo specifico obbligatorio a livello nazionale dal 1° gennaio 2025, garantirà maggiore trasparenza e legalità. Questo rappresenta un'importante leva strategica per attrarre nuovi flussi turistici interessati alla scoperta delle tradizioni delle marinerie locali, valorizzando il patrimonio culturale e gastronomico del territorio siciliano.

Per approfondire le opportunità offerte dal nuovo DDL Turismo e le prospettive per le aziende ittiche, si terrà una tavola rotonda con esperti del settore, amministratori locali e operatori turistici, con l'obiettivo di delineare insieme nuove strategie di crescita sostenibile per l'economia blu della Sicilia.

Sono invitate a partecipare tutte le imprese operanti nel comparto ittico che desiderano diversificare la propria attività e cogliere le opportunità offerte dal turismo azzurro.