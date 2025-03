Parità di genere e consigliere supplente. Primo si all'Ars

12/03/2025 06:20:00

Ieri a Palermo, in Commissione affari istituzionali all’ARS, c’è stato il primo sì alla norma che stabilisce la quota al 40% nelle giunte siciliane per la rappresentanza di genere.

Le squadre assessoriali non possono più essere senza la giusta rappresentanza femminile. Nello stesso pacchetto c’è pure la norma sul consigliere supplente, seppure i deputati del M5S si siano dimostrati contrari.

Consigliere supplente

La norma che prevede il consigliere supplente ne Comuni con più di 15 mila abitanti stabilisce che il consigliere nominato assessore nella giunta comunale cederà il posto al primo dei non eletti della lista in cui l’assessore ha raggiunto lo scranno.

I deputati pentastellati Angelo Cambiano e Lidia Adorno parlano di norma inutile: “È evidente – dicono- che sono queste, assieme all'inutile ponte e ai sorpassati e antieconomici inceneritori, le priorità del governo Schifani in un'isola dove manca l'acqua, si attendono per mesi i referti di importanti esami diagnostici e i rifiuti fanno bella mostra di sé ad ogni angolo delle nostre strade gruviera.”

Parità di genere

L’emendamento è stato voluto da maggioranza e opposizione insieme, una spinta in particolare è arrivata dalla DC di Totò Cuffaro. Adesso i sindaci, lì dove la rappresentanza non c’è dovranno adeguarsi alla norma.

Le dichiarazioni della politica

Per Marianna Caronia, Noi Moderati, la norma “rappresenta un ulteriore passo, certamente non l'ultimo, nel lungo cammino per la parità di genere e per dare adeguata rappresentanza alle donne nelle amministrazioni comunali. Mi auguro - continua Caronia - che al momento del voto finale della legge da parte dell'Assemblea di Sala d'Ercole nessuno chieda voto segreto o tenti altri sotterfugi per impedire l'approvazione della norma, perché questo vorrebbe dire che l'unanimità di oggi è stata solo di facciata. La strada verso la piena parità - conclude Caronia - è ancora lunga, ma oggi abbiamo compiuto un passo significativo per assicurare che la voce delle donne sia adeguatamente rappresentata nelle istituzioni locali della nostra regione; un elemento di civiltà e qualità della Pubblica Amministrazione.” Di segnale di civiltà parlano invece i deputati del Movimento 5 Stelle presenti in commissione Affari istituzionali Angelo Cambiano, Lidia Adorno e Roberta Schillaci: "Non si capisce – dicono – perché dovremmo avere un tetto diverso rispetto a quello previsto nel resto d'Italia. Per questo presenteremo in aula un emendamento che preveda l'applicazione tout-court della norma nazionale, che tra l'altro è applicabile da subito. Ora speriamo che in aula nessuno si nasconda dietro al voto segreto per boicottare la norma. Non possiamo restare indietro rispetto al resto d’Italia”.