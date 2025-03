Trapani, Processione dei Misteri 2025: Itinerario e Novità di un Evento Unico

12/03/2025 13:45:00

La città di Trapani si prepara a vivere, anche quest'anno, uno dei momenti più attesi e sentiti della tradizione religiosa e culturale: la Processione dei Misteri. Il rito, che si ripete da oltre 400 anni, rappresenta una delle più suggestive espressioni della Settimana Santa siciliana, attirando ogni anno migliaia di fedeli e visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Quando si svolge la Processione dei Misteri di Trapani 2025?

L’evento si terrà venerdì 18 aprile, con partenza alle 14:00 dalla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. Come da tradizione, il via sarà dato dai due colpi secchi del carabiniere sulla porta della chiesa, segnale che sancisce l’inizio della lunga processione. Il corteo attraverserà le strade di Trapani per quasi 24 ore, fino al mezzogiorno di sabato 19 aprile.

L’Itinerario della Processione dei Misteri 2025

La processione seguirà il percorso stabilito dall’Unione Maestranze di Trapani, con alcune conferme e alcune variazioni che hanno suscitato anche qualche critica. Ecco il tragitto completo:

âž¡ Uscita dalla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio

âž¡ Piazza Purgatorio

âž¡ Via Generale Domenico Giglio

âž¡ Corso Vittorio Emanuele

âž¡ Via Torrearsa

âž¡ Via Teatro

âž¡ Piazza Scarlatti (passaggio davanti alla sede Unione Maestranze Ets)

âž¡ Piazza Sant’Agostino

âž¡ Corso Italia

âž¡ Via XXX Gennaio

âž¡ Via Osorio

âž¡ Via Giuseppe Mazzini

âž¡ Via Alberto Scontrino

âž¡ Via Marino Torre

âž¡ Via Matera

âž¡ Via Giovan Battista Fardella (lato Nord)

âž¡ Piazza Vittorio Emanuele (SOSTA)

âž¡ Viale Regina Margherita

âž¡ Piazza Vittorio Veneto

âž¡ Piazza Municipio

âž¡ Via Garibaldi

âž¡ Via Libertà

âž¡ Via Mancina

âž¡ Via Tintori

âž¡ Via Nunzio Nasi

âž¡ Via Generale Enrico Fardella

âž¡ Via San Francesco d’Assisi

âž¡ Via Barlotta

âž¡ Via Tartaglia

âž¡ Via Custonaci

âž¡ Via Corallai

âž¡ Corso Vittorio Emanuele

âž¡ Viale Duca d’Aosta

âž¡ Via Cristoforo Colombo

âž¡ Via Giovanni da Procida

âž¡ Via Silva

âž¡ Via dei Piloti

âž¡ Largo delle Ninfe

âž¡ Via Carolina

âž¡ Piazza Generale Scio

âž¡ Corso Vittorio Emanuele

âž¡ Via Turretta

âž¡ Via Nunzio Nasi

âž¡ Via Giuseppe Verdi

âž¡ Via San Francesco d’Assisi

âž¡ Rientro alla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio

Un Rito di Fede, Storia e Cultura

La Processione dei Misteri non è solo un evento religioso, ma un vero e proprio spettacolo di devozione popolare, arte sacra e tradizione. I venti gruppi statuari, autentici capolavori di scultura lignea del XVII e XVIII secolo, vengono trasportati a spalla dai massari, accompagnati dalle note solenni delle marce funebri eseguite dalle bande musicali.

Ogni anno, questa processione emoziona profondamente chi la segue: il lento avanzare delle statue, le preghiere sussurrate, il suono cadenzato delle marce, tutto contribuisce a creare un’atmosfera unica, capace di unire fede e identità culturale in un rito che attraversa le generazioni.

Le Critiche sull’Itinerario

Se da un lato l’attesa per l’evento è altissima, non mancano però le polemiche sul percorso stabilito. Alcuni cittadini e commercianti lamentano il fatto che Via Fardella venga penalizzata, con la processione che percorrerà solo il lato Nord, eliminando la tradizione del passaggio su entrambi i lati. Un nostro lettore, Fabio, ha commentato così:

📢 "L’itinerario della processione dei Misteri penalizza ancora una volta via Fardella, eliminando la tradizione di percorrerla in entrambi i lati. Che senso ha passare da via Marino Torre, dove non c’è nulla, ed uscire da via Matera? L’arteria principale viene sempre penalizzata, soprattutto per i commercianti."

Questa decisione ha già acceso il dibattito tra i cittadini, divisi tra chi accetta le variazioni per motivi logistici e chi ritiene che si stia snaturando la tradizione.

Un Evento da Vivere

Nonostante le discussioni sull’itinerario, la Processione dei Misteri di Trapani 2025 si conferma uno degli appuntamenti più importanti della Settimana Santa siciliana. Un evento che va oltre la religione e diventa un simbolo di appartenenza e cultura per tutta la comunità trapanese.

📌 Segna in agenda: Venerdì 18 aprile 2025, ore 14:00 – Trapani sarà avvolta da un’atmosfera unica e irripetibile, un’esperienza da non perdere!

