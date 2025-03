  Westofsicily.com, il primo portale in Sicilia che allinea la destinazione turistica alle più importanti d’Italia

12/03/2025 15:12:00

Il portale di destinazione westofsicily.com si rinnova con nuove funzioni a disposizione degli operatori turistici, un sistema tecnologico che permette l’incontro e della domanda e dell’offerta con il coinvolgimento diretto degli operatori del territorio.

Per far conoscere il portale, il 10 e l’11 marzo nella sede di Sicindustria a Trapani e alle Cantine Florio a Marsala, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha organizzato due incontri durante i quali ha presentato la nuova operatività di westofsicily.com.

Tanti i rappresentanti dei Comuni e operatori presenti ai quali i responsabili dell’azienda trentina Kumbe - Human To Digital, partner del Distretto, hanno spiegato le nuove funzionalità del portale che offre la possibilità di vendere online esperienze e servizi turistici. Si tratta di un passo concreto e significativo verso l’innovazione del settore, utile a rendere la destinazione “Sicilia occidentale” ancora più accessibile e competitiva sui mercati nazionali e internazionali. Il nuovo sistema, oltre a rafforzare l’offerta turistica, consentirà di destagionalizzare le offerte e le esperienze non più legate soltanto al periodo estivo ma appetibili tutto l’anno.

Questa nuova funzionalità, che trasforma la destinazione da DMO (Destination Management Organization) a DMC (Destination Management Company), è coordinata dal consulente Bruno Bertero che ha lavorato sul percorso di evoluzione del progetto – il primo in Sicilia – coinvolgendo gli operatori turistici locali. Molti gli incontri organizzati nei comuni a volti a raccogliere le diverse esigenze per arrivare ad una strategia di sviluppo condivisa di cui oggi si vedono i primi frutti.

Nel corso dei due incontri a Trapani e Marsala gli operatori della ricettività, dell’accoglienza e dei servizi turistici – molti dei quali già presenti con le loro aziende nel portale di destinazione - hanno risposto in modo concreto e interessato alle nuove funzionalità e le tante opportunità che offre la trasformazione.

Il portale sarà uno strumento dinamico per gli operatori che potranno utilizzarlo caricandovi le loro offerte per vendere al turista le proprie esperienze, intercettando così i bisogni del visitatore. Le sezioni alloggi, esperienze, eventi e le tante sottocategorie consentiranno di caricare le diverse offerte: dalle gite in barca, alla visita alle saline, dai tour nelle cantine, ai percorsi trekking, ai Festival e tanto altro. Di contro, il turista che sceglierà la Sicilia Occidentale potrà organizzare il suo soggiorno secondo le sue esigenze e le sue priorità, facendosi ispirare dalle offerte proposte.

La partecipazione attiva del settore privato è fondamentale per consolidare la Sicilia Occidentale come una meta turistica d’eccellenza, capace di valorizzare le proprie attrattività attraverso strumenti digitali innovativi.

“Il progetto è on line – hanno detto i responsabili di Kumbe che, seguendo la loro filosofia aziendale, hanno portato i dipendenti dell’azienda a conoscere la Sicilia Occidentale - È un punto di inizio da cui partire per lavorare insieme perché l’importante è essere attrattivi e desiderabili. La qualità dei contenuti deve essere sempre alta ed è una sfida che devono cogliere tutti. Non funzionano gli strumenti tecnologici privi della parte umana”.

“Siamo la prima DMO in Sicilia a realizzare una strategia concreta che allinea la nostra destinazione turistica alle più importanti d’Italia. Abbiamo raccontato ai nostri soci il lavoro di questi mesi – ha affermato Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – e sono molto contenta che abbiano risposto in tanti comprendendo gli sforzi fatti fino ad oggi dal consiglio di amministrazione per mettere a disposizione del territorio uno strumento che migliorerà il rapporto operatore-turista. Le testimonianze raccolte sono state preziose e ritengo che se i privati hanno risposto con prontezza e molto interesse, anche i sindaci devono farsi portavoce nei loro territori di questa grande opportunità. Il Distretto è a loro fianco. Crediamo nel turismo sostenibile e rispettosi dei luoghi e questo è il miglior modo per farlo conoscere e valorizzarlo.”