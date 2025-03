14 Marzo: le condizioni di Putin per la tregua, Trump e i dazi sull'alcol, tensione Italia - Russia

Putin rifiuta la tregua: Il presidente russo ha detto no al cessate il fuoco di 30 giorni proposto dagli Stati Uniti e dall’Ucraina. Ha dichiarato di volere una «pace duratura» e ha escluso la presenza di soldati stranieri in Ucraina, nemmeno quelli dell’Onu.

Proteste nella Trump Tower: Arrestati 98 manifestanti ebrei entrati nell’edificio di New York per protestare contro l’incarcerazione di un attivista filo-palestinese.

Scontro in Consiglio dei Ministri: Meloni e Giorgetti hanno litigato dopo che la Lega ha chiesto che, per il riarmo dell’Europa, l’Italia acquisti solo armi italiane. Giorgetti ha fatto notare che l’industria nazionale non è in grado di produrre abbastanza armamenti.