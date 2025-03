Da Erice a Santa Ninfa, nuove adesioni alla Dc di Cuffaro. Ma a Mazara perde pezzi

14/03/2025 06:00:00

I partiti sono lanciati nella campagna acquisti, tra congressi e nomine cercano di fare crescere la classe dirigente.

La Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro ha messo su un partito con tanti amministratori, in ogni Comune della Sicilia.

Anche in provincia di Trapani ci sono state delle adesioni negli ultimi giorni, si tratta di Piero Spina, consigliere comunale a Erice: "Il mio passaggio nella Democrazia Cristiana rappresenta un ritorno alle radici dei valori moderati e cristiani che hanno sempre ispirato il mio impegno politico. Il mio rientro è un impegno rinnovato a lavorare per una società più giusta, inclusiva e attenta alle fragilità. Continuerò a portare avanti politiche che possano rispondere alle esigenze dei cittadini e promuovere il bene comune”.

A Santa Ninfa sono invece due le adesioni alla Democrazia Cristiana, Francesco La Sala, consigliere comunale, e Pietro Spina, assessore.

La soddisfazione di Scala

Il coordinatore provinciale di Trapani, Giacomo Scala, è soddisfatto del lavoro fatto finora: “In provincia di Trapani continua a crescere il numero di rappresentanti delle istituzioni che aderiscono alla. Ciò testimonia un rinnovato interesse verso i valori e le idee che rappresentiamo ed evidenzia anche un forte sostegno per il nostro progetto politico. Le adesioni di tanti consiglieri comunali e assessori in tutta la provincia dimostrano che la nostra proposta politica risponde alle esigenze dei cittadini e si inserisce in un percorso che ci porterà a consolidare sempre più la nostra posizione e a lavorare con impegno per il bene delle comunità che rappresentiamo".

Marsala vanta tre consiglieri comunali, si tratta di Walter Alagna, che della DC è vice segretario provinciale, di Gaspare Di Girolamo e di Pino Ferrantelli.

Situazione diversa a Mazara dove, invece, si registrano degli abbandoni.

Il primo a lasciare è stato Aleandro Gilante, poi è stata la volta di Toni Russo.

E’ venuto meno in Aula il gruppo "Dc Noi Moderati” per decadenza dello stesso.

Campagna tesseramento

Il partito ha già avviato il tesseramento online per il 2025, nel frattempo Cuffaro ha fatto sapere di essere già a lavoro per la formazione delle liste per le regionali in tutte le province della Campania: “C’è comunque la nostra disponibilità, ed il nostro auspicio, per una lista della Democrazia Cristiana insieme agli altri che si riconoscono nella nostra storia e pensano ad una ricomposizione”.

Dc e le donne

In occasione dell’8 marzo il Movimento Femminile del partito, la cui segretaria regionale è Giusy Provino, ha tenuto ad Agrigento un evento che ha aggregato molte donne.

Lo stesso Movimento Femminile della DC ha espresso soddisfazione per l’approvazione, in Commissione Affari Istituzionali dell’Ars, dell’emendamento che prevede la rappresentanza di genere nelle giunte comunali.

Per la Provino “Questo emendamento è una conquista fondamentale per le donne siciliane e ringraziamo l’onorevole Ignazio Abbate, presidente della Commissione Affari Istituzionali dell’Ars, per aver voluto fortemente l’approvazione di una norma che rappresenta un passo importante verso una politica locale più inclusiva e paritaria. Ora chiediamo che il presidente dell'Ars calendarizzi al più presto il Ddl per rendere concreta questa riforma che, oggi, riguarda i comuni con oltre 15.000 abitanti, ma è importante venga estesa anche a quelli con popolazione inferiore".