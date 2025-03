15/03/2025 11:32:00

Un neonato prematuro è deceduto 24 ore dopo la nascita presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I genitori, sconvolti dalla tragedia, hanno sporto denuncia, portando i carabinieri ad acquisire la cartella clinica e a sequestrare la salma e la placenta.

La Procura della Repubblica ha avviato un'inchiesta e, nelle prossime ore, dovrebbe disporre l'autopsia per determinare le cause del decesso. La madre ha dichiarato di non aver riscontrato alcun problema durante la gravidanza.