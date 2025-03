Trapani in piazza per l'Europa e la pace: "Un messaggio che parte dal cuore del Mediterraneo"

16/03/2025 06:00:00

Una folla di studenti, amministratori locali e cittadini ha invaso le strade di Trapani ieri mattina, in occasione dell'iniziativa nazionale "Una Piazza per l'Europa – Tante città, un’unica voce". La manifestazione, promossa dall'Associazione dei Comuni Italiani-Sicilia, ha visto la città di Trapani unirsi a numerose altre località italiane per riaffermare i valori democratici e il ruolo dell'Unione Europea.

Il corteo, partito alle 9 da Palazzo Cavarretta, ha attraversato il centro storico fino alla Prefettura, dove il Prefetto Daniela Lupo ha accolto una delegazione di studenti delle scuole superiori del Trapanese. I ragazzi hanno consegnato al Prefetto le bandiere dell'Europa e della pace, chiedendo che il loro messaggio venisse portato al Governo.

Presenti alla manifestazione i sindaci di Trapani, Erice e Alcamo, insieme al deputato regionale Dario Safina e alla segretaria generale della Cgil di Trapani, Liria Canzoneri. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha lanciato un appello alla mobilitazione, sottolineando l'importanza dell'Europa come spazio di democrazia, diritti e sviluppo condiviso.

"L'Europa pace passa anche da Trapani attraverso i ragazzi. Ma Trapani tifa per l'Europa, ma tifa soprattutto per la pace", ha dichiarato il sindaco Tranchida. "Trapani sa, purtroppo, ahimé, cosa è la guerra. È stata distrutta, devastata paradossalmente con il bombardamento degli alleati che volevano liberarla dal nazifascismo".

Il sindaco ha poi evidenziato il ruolo di Trapani come ponte tra i popoli del Mediterraneo: "Trapani, nel cuore del Mediterraneo, è ponte, è luogo di incontro tra popoli. A maggior ragione, Trapani non può che tifare per gli Stati Uniti d'Europa. Le ragazze e ragazzi intervenuti, alcuni figli di etnie diverse da quella occidentale, rappresentano la sintesi di tutto ciò".

"La cosa bella è che assieme ai colleghi sindaci dei comuni che sono intervenuti diversi, i ragazzi hanno consegnato due bandiere alla signora prefetto per il governo, quella dell'Europa, ma accanto quella della pace. Stati uniti Stati Uniti d'Europa per la pace. Questo è il messaggio che parte da Trapani", ha concluso Tranchida.