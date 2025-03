16/03/2025 18:30:00

Un uomo di 47 anni, accortosi dalla finestra che qualcuno stava cercando di rubargli la vettura, è sceso in strada armato di coltello per affrontare il malintenzionato. Così, ieri sera un tentato furto d’auto è finito in rissa a Partinico. Ne è scaturita una colluttazione, durante la quale il proprietario dell'auto ha ferito il ladro, un 44enne, colpendolo con l’arma.

Il malvivente ha tentato di difendersi con un grosso cacciavite, lo stesso utensile utilizzato per forzare l’auto, e ha reagito colpendo il 47enne alla testa, procurandogli una ferita. La lite è terminata con il trasporto di entrambi al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico: il ladro per una ferita al fianco, il proprietario dell’auto per medicare le escoriazioni riportate nello scontro.

Sul caso indaga la polizia, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e valutando eventuali responsabilità penali per entrambi i coinvolti.