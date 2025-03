Addio a Giuseppe Pezzano, icona di eleganza e stile a Marsala

17/03/2025 09:53:00

Marsala dice addio a Giuseppe Pezzano, storico commerciante e figura simbolo della moda e dell’eleganza nella città. Conosciuto da tutti come Pino, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per il commercio locale, un’epoca in cui via XI Maggio – il Cassaro – brillava come una delle strade più raffinate della Sicilia occidentale.

Il farmacista Piero Pellegrino lo ha ricordato con parole di grande affetto e ammirazione: "Non sei passato mai di moda, sei stato un grande uomo, emblema dello stile a Marsala, da sempre punto di riferimento nella tua eleganza, nel tuo humor, nella tua simpatia. Con questo... cimelio focoso voglio idealmente accendere un falò di ricordi, per chi ti ha vissuto nel glorioso Cassaro, nel tuo castello, fonte di ammirazione e di fantastiche ed eleganti vetrine. Ciao Pino, un’altra tessera del puzzle della Marsala di un tempo va via e con te l’eleganza di un tempo che fu…"

Chi ha vissuto i mitici anni ’60 e ‘70 ricorda bene l’eleganza della via XI Maggio, quando Marsala si distingueva per i suoi negozi di alta qualità: Pezzano, Schirò, Emmola, Bonventre, Portelli, Gasperino e tanti altri. Le loro vetrine attiravano clienti da tutta la provincia e oltre, trasformando il centro città in un salotto esclusivo dello shopping.

Con Giuseppe Pezzano se ne va un pezzo di storia marsalese, un uomo che ha saputo incarnare la raffinatezza di un’epoca e che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di chi lo ha conosciuto.

I funerali si terranno domani, 18 Marzo, a Marsala, nella Chiesa di San Francesco di Paola, alle 16:00.