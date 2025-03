Sicilia. Mancano i medici, sanità in "codice rosso". Troppe borse di studio senza candidati

18/03/2025 06:00:00

La sanità è in codice rosso, il caso Trapani con la refertazione istologica in ritardo ha aperto una maglia che a macchia riguarda l’intero Paese. Non viene assegnato il 25% delle borse di specializzazione in medicina. Il disastro, annunciato, riguarda non solo l’Anatomia Patologica ma pure l’emergenza-urgenza.

I dati del 2024

Su 15256 contratti statali e regionali a bando solo 11392, cioè il 75%, è stato assegnato.

Ci sono poi delle specializzazioni che hanno da anni un trend negativo, che non hanno alcuna appetibilità per i giovani medici specializzandi: si registra così un 30% in meno dei contratti per l’emergenza urgenza; il 47% per l’Anatomia Patologica; 15% meno per la Biochimica clinica, 18% in meno per la radioterapia. Soffre quindi la medicina di laboratorio, l’assegnazione delle borse di studio disponibili per il 2024 conferma il disastro. Boom di richieste, invece, per chirurgia plastica, dermatologia o ginecologia dove è più facile fare attività privata e dove c’è maggiore reddito.

Il trend

L’anno scorso su 718 posti disponibili per Chirurgia generale ne sono stati coperti solo 278, delle 898 borse per la scuola di emergenza urgenza ne sono state utilizzate solo 225, per anestesia e rianimazione si sono coperti solo 753 posti a fronte di 1567 borse di specializzazione disponibili. Ma ancora peggio fanno le specialità di medicina delle cure primarie con solamente il 10,1% dei posti coperti, la radioterapia con il 10,7%, la farmacologia e tossicologia con l’ 8,2% dei posti coperti.

Sistema in crisi

Pensionamento massiccio di medici e numero di nuovi medici in formazione non sufficiente a sostituirli aggrava la situazione, a questo si aggiunga una programmazione inadeguata delle borse di studio.

Mancano gli anatomopatologi, che sono indispensabili per le diagnosi su cellule e tessuti, così come la diagnostica molecolare per individuare le terapie.

Nelle università la metà dei posti di specializzazione rimane vuota ma resta la branca fondamentale per il percorso diagnostico-terapeutico.

La carenza di anatomopatologi ha portato a un sovraccarico di lavoro per gli specialisti attualmente in servizio, con conseguenti ritardi nell'elaborazione dei referti diagnostici e, di conseguenza, nell'inizio delle terapie per i pazienti oncologici.

I giovani medici decidono di non scegliere questa specialistica a causa di condizioni di lavoro poco attrattive, con carichi di lavoro elevati, scarse prospettive di crescita professionale e stipendi non competitivi rispetto al settore privato.

La ricerca di medici

Nel mese di febbraio 2025 l’ASP di Trapani ha pubblicato un bando per l'assunzione di 191 medici a tempo indeterminato, tra cui 4 posti per la disciplina di Anatomia Patologica.

L’ASP di Palermo ha indetto concorsi per l'assunzione di 2 dirigenti medici in Anatomia Patologica. Mentre per la formazione specialistica lo scorso anno accademico in Sicilia sono stati finanziati 8 posti per la specializzazione in Anatomia Patologica: 6 presso l'Università di Catania e 2 presso l'Università di Palermo.

Intelligenza artificiale e anatomo-patologia

La SIAPeC-IAP, Società italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica, ha attivato una stretta collaborazione con il Ministero della Salute per definire dataset di diagnosi uniformi su tutto il territorio nazionale da inserire nel Fascicolo Sanitario Elettronico. In Italia non ci sono molti laboratori di anatomia patologica completamente digitali, ma la loro crescita comporterà un flusso dati sempre tracciato e vetrini virtuali, cioè avviene la trasformazione dei vetrini fisici in file da osservare sul monitor.



.