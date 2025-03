Alcamo, al via la terza edizione del Ciokowine Fest

21/03/2025 10:06:00

Torna ad Alcamo uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del vino, del cioccolato e delle esperienze sensoriali d’eccellenza.

Da venerdì 21 a domenica 23 marzo , la città ospita la terza edizione del Ciokowine Fest, la manifestazione che unisce due grandi eccellenze del gusto – il vino e il cioccolato – all’interno di un ricco calendario di eventi tra cultura, enogastronomia e spettacolo.

Il Ciokowine Fest 2025 animerà i luoghi simbolo di Alcamo – Piazza Ciullo, il Collegio dei Gesuiti e il Castello dei Conti di Modica – trasformandoli in un viaggio tra sapori e tradizioni. Il programma prevede degustazioni guidate, laboratori didattici di cucina, cooking-show con chef locali e ospiti, momenti di intrattenimento per grandi e piccoli, e live-show serali. La manifestazione, ideata da Erasmo Longo e Giuseppe Fiore dell’Associazione STS, è organizzata in collaborazione con Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, e si propone di promuovere lo sviluppo turistico del territorio alcamese attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio culturale locale.

L’incontro tra il vino – simbolo della vocazione agricola ed enologica di Alcamo – e il cioccolato di Modica IGP – patrimonio riconosciuto a livello internazionale – diventa il filo conduttore di un evento che mira a raccontare la Sicilia attraverso i suoi sapori più autentici. Il Ciokowine Fest si conferma così non solo come una festa popolare, ma come un’occasione strategica per attrarre visitatori, incentivare il turismo enogastronomico e creare sinergie tra istituzioni, produttori e operatori culturali.