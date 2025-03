Tragedia a Petrosino: donna attaccata e uccisa da un cane

22/03/2025 10:36:00

11:20 - Si chiama Erina Licari e aveva 62 anni, la donna morta ieri a Petrosino, a causa delle lesioni subite dopo l'attacco di un cane.

La signora si trovava nei pressi della propria abitazione, vicina allo Stadio Comunale, quando è statta attaccata. Al momento non è ancora chiaro se la donna sia stata aggredita da un cane dí qualche vicino, o della stessa signora, o se da un cane randagio.

L'animale sarebbe stato bloccato dalle forze dell'ordine, che indagano su quanto accaduto, sotto la direzione dalla Procura di Marsala.

10:35 - Tragedia ieri a Petrosino, dove una donna è stata attaccata e, purtroppo, uccisa da un cane. La donna, sessantenne, si trovava nella sua abitazione nei pressi dello Stadio Comunale, nella zona tra via Trapani e viale Mediterraneo.

Le lesioni procurate dal cane non hanno lasciato scampo alla signora, i soccorritori non hanno potuto far altro che costatarne la morte.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato. Su quanto accaduto sta indagando la Procura della Repubblica di Marsala. Seguiranno aggiornamenti.