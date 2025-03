23/03/2025 07:39:00

Una partita di calcio, per beneficenza, che è diventata una tragedia.



È stato stroncato per un infarto in campo durante una partita di calcio per beneficenza, pochi minuti dopo il fischio d'inizio. Corrado Priora, 61 anni, giocatore e capitano delle Vecchie Glorie di Crescentino (in provincia di Vercelli), squadra impegnata in un triangolare per fini benefici nello stadio cittadino con la Nazionale Italiana Sindaci e la Croce Rossa, si è accasciato al suolo dopo dieci minuti dall'inizio del match contro la Nazionale Sindaci; il tempestivo intervento dei soccorsi, e il trasporto in ospedale, non sono stati sufficienti a salvargli la vita.

Cordoglio è stato espresso su Facebook dalla Nazionale Italiana Sindaci, dal sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero e dal Comitato regionale Piemonte della Croce Rossa Italiana, presieduto dallo stesso primo cittadino crescentinese. "Corrado era con noi per un'iniziativa di solidarietà - scrive Ferrero - e vogliamo ricordarlo con gratitudine per il suo impegno e la sua partecipazione. Siamo intervenuti immediatamente, facendo ogni sforzo possibile per rianimarlo. Non ho parole. Ciao Corrado".