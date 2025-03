Ecco come è andata la seconda giornata di Glocal Sud: tra innovazione, storie e confronto

23/03/2025 06:00:00

La seconda giornata di Glocal Sud, il Festival del Giornalismo Digitale, si è conclusa con grande successo, confermando il forte interesse per i temi trattati e l'importanza di un confronto aperto sulle nuove sfide della comunicazione. L'evento, svoltosi ieri a Marsala, ha registrato un'ampia partecipazione e un grande consenso sulla qualità degli interventi e il valore delle storie raccontate. Ma facciamo prima un passo indietro alla prima giornata, proponendovi il video della proiezione di IDDU con le interviste ai protagonisti.

La seconda giornata si è aperta al Teatro Comunale di Marsala con l'incontro "Giustizia riparativa: un nuovo paradigma per la società", che ha visto tra i protagonisti Margherita Asta, testimone della strage di Pizzolungo, che ha condiviso la sua esperienza personale e il suo impegno per la memoria e la giustizia. Accanto a lei, Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, ha arricchito il dibattito con la sua testimonianza.

Presso la Sala Multimediale di San Pietro, si è affrontato il tema cruciale della disinformazione. Il panel, con Ferdinando Trapani, Serena Del Puglia e Francesco Appari, ha illustrato il progetto dell’Università di Palermo per riconoscere e contrastare le fake news.

Altro bel dibattito è stato "Stampa e potere: quando i giornalisti raccontano il Palazzo", un confronto che ha messo in luce le sfide del giornalismo politico e il complesso rapporto tra media e istituzioni.

L'innovazione tecnologica è stata al centro dell'incontro su intelligenza artificiale e giornalismo. Riccardo Saporiti e Francesco Appari hanno esplorato le potenzialità dell'IA nell'informazione digitale, in particolare con un focus sull'uso dei dati e sull'automazione della produzione di notizie.

Un altro panel molto seguito è stato "Quando i giornali diventano comunità", che ha visto la partecipazione di Christian Rocca (Linkiesta), Marco Giovannelli (Materia), Daniela Girgenti (La Tecnica della Scuola) e Matteo Rainisio (The Flight Club). L'incontro ha evidenziato come alcune testate online e idee editoriali non siano più solo strumenti di informazione, ma veri e propri punti di aggregazione, in cui il lettore diventa parte attiva del processo comunicativo.

Grande entusiasmo ha suscitato l'intervento di Flavio Tranquillo, storica voce del basket italiano, che ha catturato l'attenzione dei presenti con il suo racconto sul giornalismo sportivo. A seguire, Paolo Ortelli, autore del libro "1-0 Calori. Perugia-Juventus, apoteosi del calcio italiano", ha condiviso aneddoti e riflessioni sullo sport come veicolo di storie e valori, insieme a protagonisti come Norbert Biasizzo, patron dell'Handball Erice, e Lino Giangrossi, allenatore del Marsala Volley.

Oggi si conclude Glocal Sud. Il programma prevede, alle 9:00 presso il Complesso Monumentale di San Pietro, l'Assemblea Anso (Associazione Nazionale Stampa Online), mentre nel pomeriggio, alle 15:00 a Salemi, è in programma una visita guidata alla scoperta della tradizione degli altari con i pani di San Giuseppe.