19/12/2025 11:57:00

331 61 27 101  è il nuovo numero WhatsApp per le segnalazioni a Tp24

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/331-61-27-101-e-il-nuovo-numero-whatsapp-per-le-segnalazioni-a-tp24-450.jpg

 

Cambia il numero WhatsApp per inviare segnalazioni, notizie, foto e video alla redazione di TP24. Da oggi il nuovo contatto da salvare in rubrica è 331 61 27 101.

 

Un canale diretto per raccontarci cosa succede sul territorio: disservizi, emergenze, storie, fatti di cronaca, eventi. Il contributo dei lettori è spesso decisivo per accendere i riflettori su ciò che accade nelle nostre città.

 

Sono attivi tutti gli altri canali di contatto con la redazione:

 

Telefono: 0923 715959
Email: redazione@tp24.it
Pagina Facebook: TP24

 

Scriveteci, segnalate, partecipate. TP24 continua a essere una redazione aperta, attenta e radicata nel territorio.









