331 61 27 101  è il nuovo numero WhatsApp per le segnalazioni a Tp24

Cambia il numero WhatsApp per inviare segnalazioni, notizie, foto e video alla redazione di TP24. Da oggi il nuovo contatto da salvare in rubrica è 331 61 27 101.
Un canale diretto per raccontarci cosa succede sul territorio: disservizi, emergenze, storie, fatti di cronaca, eventi. Il contributo dei lettori è spesso decisivo per accendere i riflettori su ciò che accade nelle nostre città.
Sono attivi tutti gli altri canali di contatto con la redazione:
– Telefono: 0923 715959
– Email: redazione@tp24.it
– Pagina Facebook: TP24
Scriveteci, segnalate, partecipate. TP24 continua a essere una redazione aperta, attenta e radicata nel territorio.