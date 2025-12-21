Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Giornalismo
21/12/2025 22:00:00

"Mazara. Storia di terra e di mare", il libro di Salvatore Giacalone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-12-2025/mazara-storia-di-terra-e-di-mare-il-libro-di-salvatore-giacalone-450.jpg

Sarà presentato lunedì 22 dicembre alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale L. Bonanno di Mazara del Vallo, il volume del giornalista Salvatore Giacalone dal titolo “Mazara. Storia di terra e di mare”, edito da Libridine.

 

Il libro è corredato da foto del fotografo Roberto Rubino e arricchito, all’interno, da interventi di Francesco Mezzapelle, giornalista, di Giacomo Cuttone, artista e docente di Arte, di Giacomo Bonagiuso, autore e regista teatrale.

Apriranno l’incontro il Sindaco Salvatore Quinci e l’Assessore alla Cultura Germana Abbagnato, che porteranno i saluti dell’Amministrazione comunale.

Coordina Catia Catania, responsabile del Patto per la Lettura della Città di Mazara.

 

 L’iniziativa rappresenta un momento di valorizzazione della lettura e di promozione della cultura, della storia e della bellezza di Mazara del Vallo, attraverso il racconto e lo sguardo di un uomo, Salvatore Giacalone, decano dei giornalisti del territorio, appassionato di libri e teatro, da sempre innamorato della sua Mazara del Vallo!

 









Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 19/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765879385-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.jpg

Mazara si accende con la Notte Bianca T-ROC: shopping, musica,...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...