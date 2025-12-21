"Mazara. Storia di terra e di mare", il libro di Salvatore Giacalone

21/12/2025 22:00:00

Sarà presentato lunedì 22 dicembre alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale L. Bonanno di Mazara del Vallo, il volume del giornalista Salvatore Giacalone dal titolo “Mazara. Storia di terra e di mare”, edito da Libridine.

Il libro è corredato da foto del fotografo Roberto Rubino e arricchito, all’interno, da interventi di Francesco Mezzapelle, giornalista, di Giacomo Cuttone, artista e docente di Arte, di Giacomo Bonagiuso, autore e regista teatrale.

Apriranno l’incontro il Sindaco Salvatore Quinci e l’Assessore alla Cultura Germana Abbagnato, che porteranno i saluti dell’Amministrazione comunale.

Coordina Catia Catania, responsabile del Patto per la Lettura della Città di Mazara.

L’iniziativa rappresenta un momento di valorizzazione della lettura e di promozione della cultura, della storia e della bellezza di Mazara del Vallo, attraverso il racconto e lo sguardo di un uomo, Salvatore Giacalone, decano dei giornalisti del territorio, appassionato di libri e teatro, da sempre innamorato della sua Mazara del Vallo!



