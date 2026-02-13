Nessun finanziamento da 150 milioni dalla Russia per la Sicilia colpita dal ciclone Harry

13/02/2026 19:13:00

Il 31 gennaio 2026 su Facebook è stata diffusa la presunta notizia secondo cui la Russia avrebbe stanziato 150 milioni di euro per aiutare la Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry.

Alla fine di gennaio Sicilia, Sardegna e Calabria sono state colpite dal ciclone Harry, che secondo le prime stime avrebbe causato circa 2 miliardi di euro di danni. Nel post si sostiene che Mosca avrebbe deciso di destinare un ingente contributo economico alla Regione Siciliana per far fronte all’emergenza.

La notizia è falsa.

Non esiste alcun riscontro in fonti istituzionali o in media nazionali e internazionali affidabili che confermi lo stanziamento dei 150 milioni di euro. Contattato per verifica, l’ufficio stampa della Regione Sicilia ha confermato che si tratta di un’informazione del tutto infondata. Il contenuto circolato sui social, quindi, non trova alcuna conferma ufficiale e rientra nella diffusione di notizie prive di fondamento.



