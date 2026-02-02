Editoria on line: Pinto nuove presidente Anso, Di Girolamo vice

02/02/2026 10:56:00

C’è anche Tp24 ai vertici dell’Associazione Nazionale della Stampa Online.

Il direttore Giacomo Di Girolamo è stato eletto vicepresidente di Anso, nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta a Milano sabato 31 gennaio.

Un passaggio importante non solo per Tp24, ma per tutta l’informazione locale digitale, che prova a rilanciare il proprio ruolo in una fase complessa e piena di trasformazioni.

Michele Pinto nuovo presidente di Anso

L’assemblea ha eletto Michele Pinto nuovo presidente dell’associazione per il prossimo triennio. Succede a Marco Giovannelli, che lascia dopo nove anni alla guida di Anso.

Un lungo periodo durante il quale l’associazione si è rafforzata, strutturata e ha centrato risultati rilevanti per il settore dell’editoria digitale locale, tra cui la sottoscrizione con Fnsi del contratto di lavoro giornalistico ANSO–FISC.

“ANSO arriva a questo passaggio forte del lavoro svolto in questi anni – ha dichiarato Pinto –. La presidenza di Marco Giovannelli e il lavoro del direttivo uscente hanno costruito basi solide. Il mio impegno sarà quello di proseguire su questo percorso, affrontando una nuova fase di crescita e di sfide per l’editoria locale online”.

Informazione locale, una sfida che continua

Fondata nel 2003, Anso riunisce oggi circa un centinaio di editori digitali in tutta Italia. Realtà diverse ma accomunate da una stessa idea di informazione: radicata nei territori, indipendente, capace di innovare linguaggi e modelli organizzativi.

In un contesto segnato dal cambiamento delle abitudini di consumo delle notizie e dall’impatto dei social media, l’editoria locale online continua a rappresentare un presidio fondamentale di qualità, prossimità e affidabilità.

“L’editoria vive una fase complessa, ma l’informazione resta essenziale – ha aggiunto Pinto –. ANSO deve continuare a fornire agli editori strumenti concreti per crescere e rafforzarsi. Editori più solidi significano anche condizioni di lavoro più stabili e serene per chi fa informazione ogni giorno”.

Il nuovo Consiglio direttivo di Anso

Il nuovo direttivo dell’Associazione Nazionale Stampa Online è composto da:

Michele Pinto (Edizione Vivere – Marche), presidente

(Edizione Vivere – Marche), presidente Giacomo Di Girolamo (Tp24 – Marsala), vicepresidente

(Tp24 – Marsala), vicepresidente Nathalie Grange (Piupress – Aostasera)

(Piupress – Aostasera) Andrea Garantola (Open)

(Open) Daniele Reali (Il Giunco – Grosseto)

(Il Giunco – Grosseto) Andrea Chiovelli (Edinet – Genova e Savona)

(Edinet – Genova e Savona) Manuel Sgarella (Multimedia News – Lombardia)

Una squadra che rappresenta l’intero Paese e che rilancia, anche da Milano, una sfida decisiva: dare futuro, forza e dignità all’informazione locale online.



