25 Marzo: frenata sui dazi, Depardieu alla sbarra per violenza sessuale

25/03/2025 06:56:00

E' il 25 Marzo 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quartieri.

GEOPOLITICA E GUERRA IN UCRAINA

Proseguono i negoziati tra russi, ucraini e americani al Ritz Carlton di Riad. Le delegazioni, alloggiate su piani separati, faticano a trovare un'intesa.

La Casa Bianca frena sui dazi generalizzati: si valuta una strategia commerciale più mirata, limitata ad alcuni settori come auto, chip e farmaceutica.

Il primo ministro della Groenlandia ha definito «altamente aggressiva» la visita della moglie del vicepresidente USA JD Vance.

Per errore, il giornalista Jeffrey Goldberg è stato inserito in una chat Signal riservata della Casa Bianca dove si discutevano bombardamenti nello Yemen.

CRISI INTERNAZIONALI

In Egitto è stata proposta una nuova tregua tra Israele e Hamas. Israele ha risposto di non esserne a conoscenza e conferma di seguire il piano Witkoff.

Proseguono le proteste in Turchia dopo l’arresto del sindaco di Istanbul Imamoglu: migliaia in piazza chiedono la sua liberazione e le dimissioni di ErdoÄŸan.

POLITICA ITALIANA

Giorgia Meloni starebbe valutando di cedere alla Lega la candidatura alla guida della Regione Veneto, per evitare tensioni con Salvini.

Il presidente Mattarella ha richiamato l’Europa a una maggiore coesione sulle sfide comuni, comprese le politiche commerciali.

In Italia, secondo l’OCSE, i salari reali sono calati dell’8,7% dal 2008, la peggiore performance del G20. In Francia sono cresciuti del 5%, in Germania del 15%.

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

La gip di Firenze ha disposto l’imputazione coatta per Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese per aiuto al suicidio.

Romano Prodi, interpellato da una giornalista a Bologna, ha risposto con una battuta sessista che ha scatenato critiche bipartisan.

CRONACA INTERNAZIONALE

A Parigi è iniziato il processo contro Gérard Depardieu, accusato di aggressioni sessuali da due donne.

Nel Regno Unito, rilevato un caso di aviaria in una pecora nello Yorkshire: è il primo rilevamento di questo tipo.

A Orléans, il rabbino capo è stato aggredito in strada da un 16enne che lo ha morso e insultato.

Una troupe televisiva di Mario Giordano è stata aggredita in un campo rom a Ivrea.

CULTURA E SOCIETÀ

Oggi si celebra il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

SPORT

Simone Inzaghi ha vinto la Panchina d’Oro 2023-24 come miglior allenatore della Serie A.

Paulo Dybala è volato a Londra per essere operato al tendine.

È morto Xavier Le Pichon, geologo francese considerato il padre della teoria della tettonica delle placche. Aveva 87 anni.