A 100 anni trova la casa occupata dalla figlia

25/03/2025 07:51:00

Angela, una donna di Poggioreale che compirà cent’anni il prossimo 4 luglio, sognava di tornare nella sua abitazione per festeggiare l’importante traguardo nel luogo in cui ha sempre vissuto. Ma al suo rientro, accompagnata dal figlio Leonardo, ha trovato una brutta sorpresa: la casa, in via Salaparuta, era stata occupata dalla figlia, che aveva cambiato la serratura della porta e chiuso il cancello con una catena e un lucchetto. Lo riporta l'edizione di oggi, 25 marzo, del Giornale di Sicilia.

L’anziana vive attualmente in una casa di riposo a Casa Albergo San Giuseppe, vicino Salaparuta, ma desiderava trascorrere gli ultimi anni nella sua abitazione. L’altra figlia, secondo quanto raccontato dal figlio Leonardo, avrebbe approfittato della situazione per impossessarsi della casa, impedendo il rientro dell’anziana. I tentativi di mediazione, anche con l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale, non hanno avuto esito.

Leonardo, rientrato dal nord Italia per assistere la madre, ha raccontato che già due anni fa aveva scoperto che la sorella si era insediata in casa, smettendo di pagare le bollette e chiudendo la porta all'anziana. "Due anni fa circa sono venuto a sapere che mia madre era stata completamente abbandonata da mia sorella, che non aveva neppure pagato le bollette", ha detto al Gds. "La situazione era già stata denunciata ai carabinieri".

L’uomo ha provato a riportare la madre a Poggioreale, ma si è trovato di fronte alla porta sbarrata. La madre, rimasta per ore seduta fuori casa con le valigie, è stata alla fine riaccompagnata a Salaparuta. "Mia madre era stanca e umiliata – racconta Leonardo – ma io voglio solo che possa tornare a sorridere nella sua casa".

La questione è finita davanti al giudice, che ha assegnato all’anziana solo un uso precario dell’appartamento situato al secondo piano, mentre quello occupato dalla figlia resta inaccessibile. Nel frattempo, Leonardo ha acquistato un edificio vicino per trasformarlo in una struttura con ristorante e pizzeria, dove spera di poter far vivere la madre in serenità.

"Anche io ho la residenza nella casa di mia madre – conclude – ma dormo in un B&B. Spero che presto possa tornare a casa sua".