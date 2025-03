26/03/2025 10:41:00

La nave Humanity 1 dell'organizzazione non governativa tedesca Sos Humanity sta navigando verso Porto Empedocle con circa 60 persone a bordo, dopo averli soccorsi nel Canale di Sicilia. L'arrivo è previsto entro un'ora.

Il salvataggio è avvenuto in condizioni critiche: il gruppo di migranti si trovava su un'imbarcazione di legno sovraffollata e inadatta alla navigazione, resa ancora più instabile da onde alte un metro e mezzo e dal forte vento.

Inizialmente, era stato assegnato alla nave il porto di Civitavecchia come luogo di sbarco. Tuttavia, l'equipaggio ha immediatamente espresso preoccupazione per la distanza – quasi 900 chilometri – e per le avverse condizioni meteo previste lungo il tragitto.

«Chiediamo un porto più vicino e sicuro per consentire ai superstiti, provati e colpiti dal mal di mare, di sbarcare in sicurezza», hanno dichiarato dalla Humanity 1. In seguito alla richiesta, le autorità hanno riassegnato Porto Empedocle come approdo sicuro per la nave ong.