Politiche sociali, dalla Regione 19 milioni per la disabilità gravissima nel mese di febbraio

27/03/2025 13:00:00

Oltre 19 milioni di euro dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per il pagamento del beneficio economico in favore delle persone con disabilità gravissima per il mese di febbraio 2025.

«Prosegue con puntualità - dice l'assessore Nuccia Albano - l'erogazione delle risorse che consentono di sostenere in tutta l'Isola migliaia di persone fragili e le loro famiglie. Questo impegno evidenzia la grande attenzione del governo Schifani nei confronti di chi si trova in condizioni di grave deficit e la volontà concreta di alleviarne le difficoltà economiche e sociali. La continuità e l'efficacia di tali misure rappresentano un passo fondamentale per garantire il benessere e la dignità delle persone più vulnerabili».

I 19milioni di euro sono finanziati dal "Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza". Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di febbraio 2025 risultano oltre 15.260.

*****

Attività produttive, Tamajo al China international import expo di Shanghai - Incontro Regione Siciliana-Cina per la promozione e l’internazionalizzazione dei prodotti dell’Isola, dall’agroalimentare al manifatturiero, alla China international import expo (Ciie), evento che si svolge annualmente a Shangai e che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di buyer provenienti da tutto il mondo.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, questa mattina, negli uffici di via degli Emiri a Palermo, ha ricevuto una delegazione di organizzatori dell’evento.

«La Ciie non è solo una fiera, ma una vetrina strategica per le imprese che vogliono affacciarsi al mercato cinese e a quello asiatico in generale - dice Tamajo -. Portare la Sicilia a Shanghai significa dare alle nostre eccellenze un palcoscenico internazionale. È un’opportunità concreta per rafforzare l’export, attrarre investimenti e creare nuove connessioni commerciali».

Promossa dal ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese e dal governo municipale di Shanghai, la China international import expo è la prima fiera al mondo dedicata esclusivamente all’importazione e coinvolge ogni anno oltre 150 Paesi, 3.400 aziende espositrici e più di 400 mila visitatori professionali.

«Uno dei nostri obiettivi - aggiunge l’assessore - è quello di allargare gli orizzonti della Sicilia verso Est, per accogliere nuovi scenari economici e culturali. Abbiamo una grande responsabilità: trasformare il nostro patrimonio produttivo in un racconto competitivo, capace di parlare al mondo. Per questo, il governo Schifani intende sostenere le imprese siciliane in un processo di crescita e di apertura verso nuovi mercati».

*****

Mobilità, Aricò: «L'approvazione del ddl Trasporti è un grande risultato per il settore» - «Da oggi con il ddl Trasporti approvato dall'Assemblea regionale siciliana si introducono importanti novità per agevolare i visitatori e per adeguare il settore alle richieste di un periodo di forte crescita della domanda per gli eventi di rilievo in programma nell'Isola. È un grande risultato che si deve alla condivisione di un obiettivo del governo Schifani con il Parlamento per sostenere un comparto strategico per la nostra economia e per agevolare enti locali e cittadini». Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando il voto dell'Aula di Palazzo dei Normanni.

«Si introduce, infatti, il Nolo con conducente regionale, con la previsione - aggiunge l'assessore - di 500 nuove autorizzazioni, che serviranno a potenziare i servizi per gli importanti eventi internazionali del 2025 in Sicilia, come Agrigento capitale della cultura, il Giubileo dei giovani, Gibellina capitale arte contemporanea. Entro 90 giorni sarà un decreto dell'assessore regionale ai trasporti a disciplinare la concessione delle licenze. Inoltre la legge prevede la proroga per i Comuni che non sarebbero riusciti a emanare entro il 31 marzo i bandi per il trasporto urbano: avranno tempo fino al 31 dicembre e, nel contempo, si potranno prolungare i contratti vigenti per non penalizzare i cittadini. Infine la legge, in considerazioni delle specificità climatiche della Sicilia, autorizza i bus turistici a circolare per nove mesi all'anno, anziché sei come in precedenza».