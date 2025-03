Marsala, Marilena Angileri Wedding & More inaugura i nuovi locali: open day il 30 marzo

29/03/2025 10:00:00

Cosa rende un evento davvero speciale? Per molti, è quella sensazione che tutto sia al posto giusto: i colori, i profumi, le luci, i dettagli. Per altri, è sapere che qualcuno sta lavorando dietro le quinte con passione, trasformando desideri in scenografie reali.

È questo il cuore del lavoro di Marilena Angileri, che dopo cinque anni di attività, inaugura la nuova sede di Wedding & More in via Giovanni Amendola 69, a Marsala. Per festeggiare, domenica 30 marzo, a partire dalle ore 17:00, è previsto un open day aperto al pubblico.

Un’occasione per incontrare la titolare, visitare i nuovi ambienti e lasciarsi ispirare dalle tendenze degli allestimenti floreali 2025.

Fino a pochi mesi fa, Wedding & More si trovava in via Castello. Oggi il progetto si rinnova in uno spazio più ampio e accogliente, che rispecchia ancora meglio la filosofia di Marilena: accogliere i clienti come a casa, ascoltarli, guidarli, e poi restituire loro un evento che li rappresenti, fin nei minimi dettagli.

La nuova sede è l’espressione concreta di un percorso iniziato tempo fa, quando Marilena – cresciuta in una famiglia di fioristi – ha scelto di unire la tradizione floreale all’arte della pianificazione. Il risultato è un’attività che oggi abbraccia matrimoni, diciottesimi, battesimi, comunioni, feste private ed eventi aziendali, sempre con lo stesso sguardo attento e la stessa sensibilità estetica.

Durante l’open day sarà possibile esplorare i nuovi locali, ricevere consigli personalizzati, e assistere a una presentazione esclusiva delle nuove tendenze per il 2025.

Parteciperanno anche diversi professionisti con cui Marilena collabora abitualmente: fotografi, make-up artist, atelier, parrucchieri e alcune cantine del territorio. A dare voce all’apertura dell’evento sarà Vincenzo Coppola. Un momento autentico di incontro tra chi organizza e chi sogna.

Wedding & More offre un servizio completo: dalla scelta della location alla scenografia floreale, dal catering alla musica, fino al coordinamento dell’intero evento.

Il pacchetto wedding planner viene sempre costruito su misura, tenendo conto dello stile e del budget della coppia. Religiosi, civili, simbolici o all’aperto: qualunque sia il tipo di cerimonia, il cuore dell’esperienza resta lo stesso. Lavorare con delicatezza. Curare ciò che non si vede. E lasciare che siano gli sposi – o i festeggiati – a brillare.

Per contattare Marilena Angileri è possibile mandare una mail a marilenawedding@gmail.com, chiamare il numero 328 4004479, seguirla sulle pagine social (Facebook ed Instagram) o recarsi presso la nuova sede in via Giovanni Amendola 69, a Marsala.

Evento in collaborazione con:

Donna Fugata vini - Donne del Vino - Cantine Pellegrino - Gorghi Tondi - Caruso & Minini - Baglio Chitarra - Intorcia

Atelier Bonini - Annalisa Make up - Roberto Parrucchieri - Prinzi Foto - Tgr - Il Vomere - Giornale di Sicilia

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)