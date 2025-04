Buongiorno24 del 3 Aprile 2025

03/04/2025 09:21:00

Femminicidio di Sara Campanella, cosa sappiamo sulla dinamica

Sara Campanella, 22 anni, uccisa a Messina da Stefano Argentino, 27 anni, compagno di università che da tempo la perseguitava con insistenti attenzioni. L'ha seguita, fermata e poi accoltellata mortalmente al collo. Ricostruiamo oggi la dinamica della tragedia che ha sconvolto la Sicilia.

Marsala, uomo muore dopo una caduta dal terzo piano dell'ospedale "Paolo Borsellino"

Tragedia all’ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, dove un uomo è precipitato dal terzo piano ed è morto sul colpo. Al momento si indaga per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Scandalo Asp Trapani: venti pazienti gravissimi per diagnosi in ritardo

Nuovi sviluppi nello scandalo legato ai ritardi nella consegna dei referti istologici all'Asp di Trapani. Venti pazienti sono risultati affetti da patologie tumorali gravissime, diagnosticate soltanto dopo mesi di attesa e dopo essersi rivolti ad altri medici e strutture sanitarie.

Processo "Nido d'Argento", la posizione di Fiocca torna a Marsala

Sarà la Procura di Marsala a occuparsi del processo contro Nicola Fiocca, ex ragioniere capo del Comune di Marsala, imputato per presunta corruzione nell'inchiesta sui servizi sociali e gli appalti della cooperativa "Nido d'Argento".

Morte di Gioacchino Vaccaro: completata l'autopsia, attesi i risultati definitivi

Terminata ieri sera l'autopsia sul corpo di Gioacchino Vaccaro, commerciante di Partinico morto domenica dopo essere stato aggredito per aver difeso il figlio. I primi risultati non hanno evidenziato elementi chiari sulle cause della morte. Si attendono i risultati degli esami istologici.

Trapani, processo per la morte del piccolo Giorgio: sentiti i genitori in aula

Udienza cruciale ieri al Tribunale di Trapani nel processo per la morte di Giorgio, bambino di cinque anni deceduto lo scorso anno. I genitori, Salvatore D’Angelo e Ambra Luna Laneri, hanno presentato la loro testimonianza contro il medico accusato di omicidio colposo.

Maxi operazione della Guardia di Finanza a Palermo: falsi bonus edilizi per 19 milioni di euro

A Palermo la Guardia di Finanza ha smantellato una maxi-truffa legata a falsi bonus edilizi, con investimenti in oro e criptovalute. Novanta gli indagati e sequestri per circa 19 milioni di euro.

