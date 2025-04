4 Aprile: Trump fa crollare le borse, Meloni lo difende 

04/04/2025 07:38:00

E' il 4 Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha fatto crollare le Borse. Wall Street brucia 2 mila miliardi di dollari. I listini europei 245 miliardi di euro. Crollano Apple e Amazon, ma anche Nike. Giù il petrolio, il dollaro e il Bitcoin. Si salva solo l’oro

• Per Meloni i dazi non sono una catastrofe. Secondo la premier, invece di reagire con altri dazi, servirebbe «rivedere il patto di stabilità, le regole sull’automotive e il Green deal». Ma intanto Tajani ha consegnato all’Ue una lista «con una trentina di prodotti da tutelare»

• Sui dazi, Ue e Giappone non escludono di ricorrere al Wto (l’organizzazione mondiale del commercio). La Francia ha invitato gli imprenditori a sospendere gli investimenti negli Usa. La Cina vorrebbe nuovi colloqui con l’Ue sul prezzo minimo delle auto elettriche



• Rubio fa sapere che gli Usa resteranno nella Nato ma vorrebbe che gli Stati membri arrivino a spendere per la difesa il 5 per cento del Pil

• Brutta caduta per Federica Brignone. La campionessa del Mondo s’è rotta tibia, perone e legamento crociato. Ieri è stata operata con successo, ma non è detto che riuscirà a recuperare in tempo per le olimpiadi

• Al termine dell’assemblea sinodale della Cei è stato bocciato il testo finale, perché giudicato troppo vago sul ruolo delle donne nella Chiesa e sull’omosessualità

• Ad Haiti migliaia di persone hanno protestato contro le bande armate (che negli ultimi giorni hanno ucciso anche due suore)

• Oggi si terrà l’interrogatorio di convalida del fermo per Mark Antony Samson, il giovane che a Roma ha ucciso con tre coltellate al collo l’ex fidanzata Ilaria Sula

• Cinquantun anni dopo la strage di piazza della Loggia, Marco Toffaloni è stato condannato a trent’anni di reclusione. Fu lui, che all’epoca aveva 16 anni, a piazzare la bomba. Ora però è cittadino svizzero, e la Svizzera non intende estradarlo

• Sale ancora la propensione al risparmio delle famiglie italiane, che arriva al 9 per cento. A incidere è l’incertezza globale

• Nanni Moretti, dopo l’infarto, sta meglio. Fra qualche giorno dovrebbe essere dimesso

• Per le feste di Pasqua torna il Sicilia Express, il treno speciale che collega il Nord e il Centro Italia a Palermo e Siracusa. Parte da Torino il 17 aprile e vi torna il 26, il biglietto costa 29,90 euro

• Orbán ha ritirato l’Ungheria dalla Corte penale internazionale. La Cpi aveva spiccato un mandato d’arresto internazionale contro il premier israeliano che, in visita in Ungheria, ha ringraziato Orbán regalandogli la sua autobiografia. Anche Trump si è complimentato per la decisione

• La Russia ha dichiarato la fondazione di Elton John che si occupa di Aids «organizzazione indesiderata»

• La Slovacchia ha approvato l’abbattimento di 350 orsi in seguito a un attacco contro un uomo, che è morto

• Nancy Dell’Olio ha dato più dettagli sulle avances di Michele Emiliano: baci rubati, inviti a cena e a casa per ammirare la sua collezione di whisky. Il governatore nega tutto

• Il centrodestra vuole abbassare la soglia per eleggere un sindaco al primo turno dal 50 al 40 per cento

• Domani a Roma ci sarà la manifestazione per la pace organizzata da Conte e dal M5s. Ancora dubbi sulla presenza di Schlein ma, a sorpresa, arriva il sostegno di Vincenzo De Luca

• La superteste del caso Orlandi non si è presenta in audizione per «stress mediatico»

• Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa etiope, è stata condannata a un anno e otto mesi per stalking. Ha tormentato Manuel Bortuzzo

• Una studentessa americana, in vacanza studio a Roma, è morta dopo aver mangiato un panino. Il cameriere non aveva capito che era allergica agli anacardi

• Angelina Jolie ha incontrato in Brasile il cacicco Raoni Metuktire, uno dei leader indigeni più famosi e riconosciuti al mondo

• Selvaggia Lucarelli ha detto che si sposerà con Lorenzo Biagiarelli, in Puglia, a Leuca: «Chiudiamo tutto il Paese e facciamo una grande festa»



