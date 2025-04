Trapani: donata al Comune una panchina viola per la lotta alla fibromialgia

08/04/2025 20:00:00

Il Comune di Trapani si fa portavoce di una causa importante e spesso trascurata: la fibromialgia. Una malattia che colpisce milioni di persone in Italia, prevalentemente donne, e che provoca un dolore cronico diffuso in tutto il corpo, influenzando gravemente la qualità della vita di chi ne è affetto.

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra ogni anno il 12 maggio, la città di Trapani ha deciso di fare un passo concreto nella sensibilizzazione verso questa patologia. Il 5 aprile, presso la sede dell'Ordine dei Medici di Trapani, si è tenuto un convegno dal titolo "Fibromialgia, questa sconosciuta", un'occasione per approfondire i sintomi e l'importanza del riconoscimento ministeriale di questa malattia. Nonostante i dati dimostrino che la fibromialgia colpisca tra il 2% e il 4% della popolazione, la malattia non è ancora ufficialmente riconosciuta a livello ministeriale, con le persone che ne soffrono che non hanno accesso a esenzioni o invalidità civile, se non in rari casi.

Un'iniziativa simbolica ma forte è stata la donazione di una "panchina viola", che rappresenta non solo il supporto della comunità per la causa, ma anche un invito alla riflessione. La panchina, posizionata presso la Villa Peppino Impastato, è il frutto della collaborazione tra l'Associazione Algea Sicilia e il Club Service Kiwanis Trapani, con il contributo dell'amministrazione comunale.

Il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore Giuseppe Virzì, presenti durante l’inaugurazione, hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa. "Ringraziamo l’Associazione Algea Sicilia e la sua referente Ines Sutera, insieme al Club Kiwanis Trapani, per aver portato a Trapani un simbolo così significativo della lotta alla fibromialgia", hanno dichiarato. "La panchina rappresenta la sensibilità dell'amministrazione verso questa malattia e il nostro impegno affinché venga inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea)."

Alla cerimonia erano presenti anche il Vicepresidente del Club Kiwanis Trapani, Enzo Barraco, il dott. Renzo Caradonna e il parroco Don Tony Adragna. La panchina è stata collocata in un'area recentemente riqualificata, frutto di un lavoro che ha coinvolto diverse associazioni locali e una azienda privata, oltre agli interventi di manutenzione e verde da parte del Comune.