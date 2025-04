 Poliedrica: l’arte visionaria di Duca di Salaparuta conquista la Design Week di Milano

10/04/2025 00:24:00

Si chiama Poliedrica l’opera che porta con sé l’anima della Sicilia e l’eccellenza del vino alla Design Week di Milano. Dal 6 al 13 aprile, negli spazi del FlavioLucchiniArt Museum (Superstudio Più, Via Tortona 27), all’interno del nuovo Hub161 e sotto l’egida della collettiva Voluptas, il progetto firmato dall’artista Arrigo Musti in collaborazione con la storica Cantina Duca di Salaparuta sarà protagonista di un percorso immersivo tra arte, design e cultura vitivinicola.

Pensata per celebrare la bellezza e ispirata al tema della gioia (Happiness), l’installazione si inserisce perfettamente nel dialogo sensoriale e creativo della Design Week. Poliedrica è un omaggio a Topazia Alliata, figura carismatica e pioniera dell’enologia siciliana, che negli anni Sessanta fu guida della cantina di Casteldaccia. Tre pannelli in alluminio, tre immagini dipinte, tre figure mitologiche danno forma al ritratto di una donna visionaria e appassionata, simbolo di un’identità siciliana che non teme di guardare al futuro.

“Abbiamo inaugurato quest’opera meno di due mesi fa e ci riempie di gioia poterla già raccontare a Milano, in un appuntamento fuori dall’ordinario,” afferma Roberto Magnisi, direttore di Duca di Salaparuta. “Poliedrica è un tributo all’eccellenza enoculturale del nostro territorio, la dimostrazione che quella tra uomo, cultura e vino è un legame tanto autentico quanto indissolubile. Grazie all’arte, e quindi grazie ad Arrigo Musti, sorridiamo alle radici, rinnoviamo la lettura del patrimonio identitario della Sicilia.”

A rendere ancora più vivo il racconto dell’opera sarà l’incontro previsto per giovedì 10 aprile alle ore 18.00, con Roberto Magnisi e Arrigo Musti accompagnati da un ospite speciale: Andrea Amadei, con l’ultima uscita del suo The Art of Wine, rubrica a firma ManInTown dedicata ai legami virtuosi tra vino e arte.

Nato a Palermo e affermatosi sulla scena internazionale, Musti presenterà inoltre una collezione di gioielli isomorfi in collaborazione con l’architetto Anna Russo (J&Wells), rafforzando il legame tra arte e design in tutte le sue sfumature. Al termine dell’esposizione milanese, Poliedrica tornerà nella sede moderna della Cantina Duca di Salaparuta, dove ha debuttato lo scorso 31 gennaio.

Ancora una volta, la Design Week si conferma crocevia di creatività, innovazione e racconto identitario, capace di accogliere non solo artisti e designer d’avanguardia, ma anche storie e visioni che sanno parlare al cuore e ai sensi.